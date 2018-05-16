CHP Malatya Milletvekili Aday Adayı Emin Dönmez:

Amaçlarının Malatya’ya en güzel şekilde hizmet etmek olduğunu söyleyen Dönmez, “Evet artık bilinçli bir mücadele zamanı diyorum çünkü yarın çok geç olabilir. Neyin mücadelesini vermemiz gerekiyor? Tabi ki demokrasinin güçlenmesi, değerlerimizin korunması, ekonomimizin güçlenmesi ve barışın sağlanması için mücadele vermemiz gerekiyor. Her geçen gün daha da karanlığa gitmemek için daha güzel günleri inşa etmek için mücadele etmemiz gerekiyor. Bu nedenle hepimize sorumluluklar düşüyor. Bu mücadeleyi toplumun bütün kesimleri ile birlikte vermemiz gerekiyor. Tek başına mutluluğun olmadığını artık görmemiz gerekiyor. Komşusu açken tok yatamayan bir kültürün ve inancın insanlarıyız. Bunu başarmak zor değil, bu anlayış bizim özümüzde var, sadece birilerinin oyununa gelmeden birbirimize kenetlenerek bunu başarabiliriz” şeklinde konuştu.

Temiz siyaset vurgusu yapan Dönmez, “Artık hastalıklı tartışmalarla, kutuplaştırıcı politikalarla bizden olmayanı ötekileştirerek bir yere varamayacağımızı görme vakti çoktan geldi. Bunun kimseye faydası yok. Filler oynaşırken çimenler eziliyor yani bunun bedelini en fazla bizler yani halkımız ödüyor. Bu hastalıklı hale dur demenin zamanı geldi. Artık kompleksli kendi çıkarları için siyasete atılmış kişilere hayır diyelim. Temiz siyaset için daha yaşanabilir bir ülke için, huzur ve barış içinde yaşamak için zihnimizdeki kalıplardan sıyrılarak ülkemiz ve geleceğimiz için mücadele etmek zorundayız. Ben varım siz de olun, birlikte başarabiliriz. Ben bu mücadeleyi bugüne kadar hayatımın her alanında vermeye çalıştım. Şimdi de Malatya’dan Cumhuriyet Halk Partisi’nden bir milletvekili aday adayı olarak bu mücadeleyi vermek için hazırım. Bu mücadeleyi hep birlikte verebilir ve başarabiliriz. Yaşanabilir bir Malatya ve Türkiye için başka bir dünya mümkün diyorum” diye konuştu.