CHP Malatya’da ‘Adalet yürüyüşüne ‘destek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun 25 yıl hapis cezasına mahkum olup tutuklanması üzerine Ankara’dan İstanbul’a başlattığı ’Adalet yürüyüşüne, Malatya il yönetimi de destek verdi.

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, parti il binasında yaptığı açıklamada Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ne destek amaçlı 19 Nisan pazartesi parti il binası önünde toplanıp Atatürk anıtına kadar destek amaçlı yürüyeceklerini belirterek Malatyalıları davet etti. Kiraz, ” Sayın Genel Kemal Kılıçdaroğlu’nun, başlatmış olduğu bir adalet yürüyüşü, var, Ankara’dan, İstanbul’a kadar olan bir yürüyüş. Genel Başkanımız yoluna tamamen yaya olarak devam ediyor, belki tarihte ilk defa böyle bir yürüyüş gerçekleşiyor Şuan itibari ile 50 KM’ye geldi, hem Genel Başkanımız, hem de partimizin milletvekilleri ve yöneticileri ve katılan geniş kesimlerde halk şuanda 50. KM’de üçüncü gününde ve bu yürüyüşü İstanbul’da bitirecek.Ama bu yürüyüş tabi ki bitmeyecek, bütün illerimizde de bu yürüyüşe desteklerimizi iletiyoruz. Bununla ilgili bir basın açıklaması yapmıştık, parti binası önünde, tabi buna bir güçlü desteği de Pazartesi günü vermek istiyoruz. Onun içinde 19 Haziran Pazartesi günü saat 11:00’da parti il binamızın önünden, Atatürk anıtına yürüyüş gerçekleştirmiş olacağız. Sadece ellerimizde, Adalet pankartlarımız olacak, CHP’nin dışında da, adalet isteyen ve herkes lazım olan, adalet duygularını dile getirmek isteyen bu ülkede adaletin, demokrasinin, tam anlamı ile işlemesini savunan bütün Malatyalıları birlikte yürümeye ve sesimizi duyurmaya davet ediyorum"diye konuştu.

Kiraz, “Adalet yürüyüşünü” 15 Temmuz’a benzeterek, “Herkesin, demokrasiye, adalete sahip çıkması gerektiğini” vurgulayarak şunları ifade etti, “ Bu adalet sadece CHP’ye gerekli değil ve bu adalet yürüyüşünü sadece bir Milletvekilimizin tutuklanması üzerinden de gerçekleştirmiyoruz. Gerçekten son dönemlerde aksayan ve bir gün herkes lazım olacak, adalet anlayışı için, hukukun üstünlüğü için ve yargının bağımsızlığı için bu yürüyüşleri gerçekleştiriyoruz. Nasıl ki demokrasi için 15 Temmuz’da sokaklara indiysek, darbeler karşısında demokrasinin yanında duyduysak , hepimiz sokaklarda demokrasiyi savunduysak bu günde hepimizin sokaklara inip adaleti savunması gerekiyor . öyle bir dönemden geçtiğimize inanıyoruz ” diye konuştu.