CHP Malatya’dan ‘Adalet yürüyüşüne ‘destek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun 25 yıl hapis cezasına mahkum olup tutuklanması üzerine Ankara’dan İstanbul’a başlattığı ’Adalet yürüyüşüne, Malatya il yönetimi de destek verdi. CHP İl Başkanlığı’nda toplanan partililer, ellerinde ’Adalet’ yazılı pankartlarla Atatürk anıtına kadar yürüdü. Grup adına açıklama yapan CHP İl Başkanı Enver Kiraz, "İlk defa bu kadar uzun soluklu, bu kadar dirençli bir yürüyüş gerçekleşiyor. Malatya’dan güçlü bir sesle, duruşla genel başkanımızın başlatmış olduğu bu yürüyüşü selamlıyoruz" dedi. Kiraz, Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Adalet’in olmadığı bir ülkede hiçbir şey yoktur’ sözünü hatırlatarak, “Adalet olmazsa huzur, mutluluk, barış, kardeşlik olmaz. Adalet olmazsa hak yerini bulmaz, o yüzden bu yürüyüşleri gerçekleştiriyoruz. Bu yürüyüşleri hiç kimseye karşı gerçekleştirmiyoruz. Herkes için adalet olsun istiyoruz” ifadelerini kullandı.