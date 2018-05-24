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24 Mayıs 2018 17:12

CHP’da adaylar Leman Sam konseri ile tanıtılacak

CHP Malatya İl Başkanlığı 27 Mayıs Pazar günü Malatya milletvekili adaylarını kamuoyuna tanıtacak.

CHP’da adaylar Leman Sam konseri ile tanıtılacak

24 Mayıs 2018 17:12

Ünlü sanatçı Leman Sam’ın da konser vereceği tanıtım Emeksiz Meydanı’nda gerçekleştirilecek.


Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Örgütü 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adaylarını kitlesel bir etkinlikle tanıtacak. Büyük bir coşkuyla geçmesi beklenen aday tanıtımında Leman Sam Malatyalılara unutulmaz bir konser verecek. CHP Milletvekili adayları, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Hulusi Porgalı, Av. Soner Gökçe, Av. Berna Karadaş, Uzm. Psk. Emin Dönmez ve Mahmut Akbıyık’ın katılacağı aday tanıtımı 27 Mayıs Pazar Saat 17.00 de Emeksiz Meydanı’nda gerçekleştirilecek. 6 milletvekili adayının tanıtımının ardından ünlü ses sanatçısı Leman Sam Malatyalılara bir konser verecek.


Etkinlikle ilgili bir değerlendirme yapan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Malatya’nın tüm renklerini bir araya getiren bir liste hazırladıklarını belirterek, “24 Haziran seçimleri için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Aday listemiz her kesim tarafından büyük bir övgüyle karşılanıyor. Halkımızın teveccühünü karşılıksız bırakmayacağız. Malatya’da hedefimiz en az 2 milletvekili çıkarmak.24 Haziran seçimlerinde Türkiye’yi aydınlık yarınlara taşıyacak, halkın iktidarını kuracağız. Tüm halkımızı Pazar günü gerçekleştirilecek aday tanıtımı ve Leman Sam konserine davet ediyorum” diye konuştu.




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