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21 Haziran 2017 17:30

CHP’de ‘Adalet Yürüyüşü’

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ne Arguvan ilçesinde partililerle yaptığı yürüyüşle destek verdi.

CHP’de ‘Adalet Yürüyüşü’

21 Haziran 2017 17:30


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun 25 yıl hapis cezasına mahkum olup tutuklanması üzerine Ankara’dan İstanbul’a başlattığı ’Adalet Yürüyüşüne’, CHP Malatya il yönetimi destek vermeye devam ediyor.


CHP Arguvan İlçe Başkanlığı önünde toplanan partililer, ellerinde ’Adalet’ yazılı pankartlarla İlçe Emniyet Müdürlüğüne kadar yürüdüler.


Burada basın açıklaması yapan İl Başkanı Kiraz, Adalet Yürüyüşüne sonuna kadar destek vereceklerini ifade ederek, “Bir devletin en önemli unsurlarından biridir adalet. Adaletin yeri olmadığı toplumlarda insanlar mutlu değildir. Devlete karşı güven duymazlar, güven duygusu olmayan toplumlarda huzur hakim olmaz ve gelişmiş bir toplum ortaya çıkmaz. Biz adalet konusunda Genel Başkanımızın sonuna kadar arkasındayız, Genel Başkanımıza ve Ankara’daki tüm arkadaşlarımıza selam gönderiyoruz” şeklinde konuştu.




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