CHP’de bayramlaşma

Bayramlaşma törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, CHP Malatya milletvekili adayları, Hacı Bektaş-i Veli Derneği Genel Başkanı Hasan Meşeli, muhtarlar ve partililer katıldı.

Törende ilk olarak söz alan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, herkesin bayramını kutlayarak, “Biz her zaman huzur ve mutluluk temennisinde bulunuyoruz ama maalesef bu bayramı da huzurlu bir ortamda geçiremiyoruz. Bugün hem bayramımızı kutluyoruz hem de bir seçim arifesindeyiz. Eğer bir sonraki bayramı daha huzurlu daha mutlu geçirmek istiyorsak, toplumun farklı kesimlerinin sorunlarının çözülmüş bir şekilde bayramı çocuklarımızla ve torunlarımızla birlikte daha mutlu ve huzurlu bir şekilde geçirmek istiyorsak bu seçimde en doğru tercihi ortaya koymak durumundayız diye düşünüyorum. Önümüzdeki seçim bu anlamda çok önemli, hepimizin yapacağı tercihler ülkemizin geleceğini etkileyecek. Bu anlamda CHP ortaya koyduğu seçim bildirgesiyle, vaatleriyle, toplumun bütün sorunlarını çözebilecek kapasiteye ve kabiliyete sahip olduğunu ortaya koyuyor. Yine Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce bütün ülkeyi kucaklayan bir tutum sergiliyor” şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise, “Tutulan oruçların kabul olmasını diliyorum, Ramazan Bayramının ülkemize huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum. Önümüzde çok önemli bir seçim var herkes şunu çok iyi bilsin ki CHP Malatya’nın birliğini ve beraberliğini bozacak, Malatya’nın huzurunu bozacak hiçbir davranışın içinde bugüne kadar olmamıştır bundan sonra da olmayacaktır. Biz hiçbir mahalle, hiçbir ilçe arasında ayrım yapmayacağız. Umarız 24 Haziran’dan sonra Millet İttifakı mecliste çoğunluğu sağlar ve Muharrem İnce Cumhurbaşkanı olur” ifadelerini kullandı.

İktidara gelmeleri halinde yoksullukla büyük bir mücadele vereceklerini söyleyen Ağbaba, “Bizim amacımız 5 yıl içerisinde gelir dağılımındaki adaletsizliği ortadan kaldırmak ve hiçbir anne-babanın çocukları önünde mahcup olmamasını sağlamak” diye konuştu.