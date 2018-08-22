CHP’de Bayramlaşma töreni

Programa CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’da katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Binasında düzenlenen bayramlaşma törenine partililerin yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, parti yönetimi, ilçe belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

Programın açılışında bir konuşma yapan İl Başkanı Enver Kiraz, bayramların birliğin, beraberliğin ve paylaşma duygularının en üst seviyede yaşandığı önemli günler olduğunu dile getirerek “Bu günlere elbet deki diğer günlere olan temennilerimizi de ifade ediyoruz. Maalesef ki bu bayramda bir ekonomik krizin gövdesi altında giriyoruz. Tabi bir an önce bu ekonomik krizi atlattığımız yoksulluğun daha derinleşmediği ve herkesin gerçekten daha huzurlu daha mutlu şekilde bu ülkede yaşamını sürdürdüğü bayramlar diliyoruz” ifadelerine yer verdi. CHP olarak büyük bir aile olduklarını dile getiren Kiraz, “Bugün kendi içimizde hem ailemiz ile hem dostlarımız ile bayramlaşıyoruz. Gerçekten önemli bir ailenin bireyleriyiz dolayısı ile bu ailenin bireyleri olarak yıllardır bütün mücadelemiz insanlarımızın ağız tadıyla iyi bayramlar geçirsin diye bundan sonraki mücadelemizde insanların ağız tadında bayramların geçirmesi için olacak diliyorum. Bu duygular ile katılan tüm arkadaşlarımızı saygı ile selamlıyorum” şeklinde konuştu.

Daha sonra söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise Bayramların kendileri için çok değerli günler olduğunu ifade ederek “Bayramda insanların birbiri ile barıştığı geçmişteki dargınlıkları unuttuğu günler. Bizim geçmişteki değerli unutmamız gerekiyor. Maalesef bazen şehirleşme bu tür değerlerin yok olmasına sebep oluyor ama biz bu değerlerimize sımsıkı bağlı kalmalıyız. Ben şahsen bunu baştan beri yapmaya çalışıyorum, bundan sonrada devam edeceğiz. Hiçbir siyasi parti ayırmadan, hiçbir görüş ayırmadan, insanların kimliğine, siyasi görüşüne, kadınlığına ve erkekliğine bakmadan inşallah bir olamaya çalıştık, bundan sonrada çalışacağız. Ben tekrardan hepimizin adına hem Malatyalıların kurban bayramını kutluyorum sadece buradan bulunanların değil tüm dünyadaki Malatyalıların kurban bayramını kutluyorum. Bütün dünyaya da barışın kardeşliğin olduğu, terörün son bulduğu, savaşların olmadığı dileği ile hepinizi yürekten kucaklıyorum” diye konuştu.