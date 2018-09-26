CHP'den 5 bin kişiye aşure ikramı

Parti il binası önünde gerçekleştirilen etkinliğe partilerin yanı sıra vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Burada basın mensuplarına bir açıklama yapan il Başkanı Enver Kiraz, Aşurenin birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu dile getirerek “Bugün Aşuremizi yapıyoruz. Aşuremizi paylaşan ve bizimle birlikte olan değerli muhtarlarımıza, değerli sivil toplum örgütü başkanlarına, değerli dedelerimize çok teşekkür ediyorum. Tabi Kerbela bundan yüz yıllarca yıl önce yaşanan gerçekten zalimlik karşısında zulüm karşısında direnen kişilerin en önemli olaylarından birisi. Buralardan hepimizin ders çıkarması gerekiyor. Ker belaların bir daha yaşanmaması gerekiyor. Muharrem ayı her zaman söylüyoruz. Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitlerimizin aslında bir yası, dolayısıyla bu yası yerine getiren oruçlarını yerine getiren tüm arkadaşlarımızın oruçlarının kabul olmasını diliyoruz. Aynı zamanda aşurede gerçekten birçok ürünün bir araya gelerek çorba tarzı bir yiyeceğin oluştuğu bir durum. Dolayısıyla bu topraklardaki kardeşliğin, sevginin, hoşgörünün en önemli örneklerinden bir tanesi de Aşure etkinliğidir. Dolayısıyla bu aşurenin ülkemizin sevgisine, kardeşliğine de vesile olmasını temenni ediyorum. Önümüzdeki günlerde yıllarda bu Muharrem ayının bize kardeşlik, barış, hoşgörünün ve mutluluk getirmesini diliyorum” diye konuştu.