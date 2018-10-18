CHP'den Arguvan'a bir aday daha

Adaylık başvurusunun ardından açıklamalarda bulunan Kuşçu, Arguvan'a hizmet etmek istediğini söyledi. Kuşçu, “Farkındalık oluşturmak için huzurunuzdayım. İlçemiz sınırları içerisinde hepimiz bir aileyiz. Halkımızdan alacağımız gücü tekrar halkımıza hizmet için kullanacağız. Aday olmam halinde, projeci, güçlü, tutarlı, şeffaf, kaynakları akılcı kullanan, mali disiplini bilen ve yöneten, saygın ve katılımcı yönetim anlayışımızla Arguvan'a birlikte hizmet edeceğiz” diye konuştu.