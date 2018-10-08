CHP'den Atatürk'e hakaret iddiasına suç duyurusu

CHP Malatya İl Başkanlığı tarafından sosyal medya hesabı üzerinden Atatürk, Cumhuriyet ve CHP'ye hakaret ettiği iddia edilen ilkokul öğretmeni hakkında savcılığı suç duyurusunda bulunuldu.

Adliye çıkışı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, "Bir ilkokul öğretmeni, hem Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyetimizin değerlerine hem de Cumhuriyet Halk Partisi Başkanımız Kemal Kılıçdaroğluna ve Cumhuriyet Halk Partisinin kurumsal kimliğine gerçekten bir öğretmene yakışmadığı gibi insana bile yakışmayan hakaret içerikli ağır sözler ile sosyal medya hesabında paylaşımlar yapmıştır. Atatürk ülkemizin ve Cumhuriyetimizin kurucusu. Mustafa Kemal Atatürk'e laf atmak dil uzatmak veya onun hakkında olumsuz sosyal paylaşım yapmak hiç kimsenin haddi değildir. Yine aynı kişi cumhuriyetin değerlerine ve bizleri bugünden yarınlara taşıyacak olan bu önemli değerlere de önemli hakaretler yapıyor. Bu devlet memuru bu cesareti nereden alıyor. Ülkenin kurucu unsuruna hakaret edecek bu cesareti, bu gücü, korkmadan bu paylaşımları yapma durumunu kimden ve nereden alıyor. Biz suç duyurusunda bulunacağız gerekli ceza alması konusunda burada bütün evraklar var. Burada bütün paylaşımları var ve bunları dosya halinde hazırladık. Cumhuriyet savcılarımıza sunacağız ve suç duyurusunda bulunacağız ve cezalandırılması noktasında da olayın takipçisi olacağız” diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın da konuyu önceki gün gündeme getirmesinin ardından Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, çıkan haberler üzerine paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Öte yandan İlkokul Öğretmeni Murat K. hakkında Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından da idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Murat K.'nin, sosyal medya hesabından hakaret içeren paylaşımları da kaldırdığı görüldü.