CHP’den basın mensupları ve muhtarlara iftar

İftar programında konuşan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Ramazan’ın paylaşma ve dostluk ayı olduğunu ifade ederek, “bu aylarda bu güzel günlerde bu soframızı paylaştığımız için herkese çok teşekkür ediyorum ve saygılarımı sunuyorum. Tabi aramızda muhtarlarımız da var basın mensuplarımız da var. Hepimiz biliyoruz ki basın mensuplarımız zor görevler yapıyor. Halkımızın haber alma hakkını sağlıyorlar. Bizim konuştuğumuz her şeyi, siyasetçilerin paylaştığı her şeyi halkımıza onlar ulaştırıyor. Tabi onlar bayramda da Ramazanda da özel günlerde çalışıyorlar. Ben öncelikle onlara teşekkür ederim. Biz muhtarlarımızda her zaman söylüyoruz. Dün daha Genel Başkanımız katılımı ile muhtarlarımız ve sivil toplum üyelerimize yönelik yoğun bir toplantı gerçekleştirdi. Muhtarlarımıza yönelik görüşümüzü düşüncelerimizi sıcağı sıcağına muhtarlarımıza paylaştı. Muhtarlarımızın mahallerinde ne kadar önem gösterdiklerinin farkındayız. Devlet hizmet bakımından mahallesi arasında köyü arasında bir köprü kurarak hizmetin en iyi şekilde dağılımını sağlamak için bir mücadele veriyorlar. Biz elbette ki muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz. Bayram arifesindeyiz Ramazan Bayramını iki gün sonra kutlayacağız. Ben tüm Müslüman Aleminin Ramazan Bayramını içtenlikle kutluyorum” diye konuştu.

İftar programına CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, CHP Malatya milletvekili adayları, muhtarlar ve basın mensupları katıldı.