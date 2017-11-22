CHP’den “Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması"na davet

5 Aralık’ın Türk kadınına Mustafa Kemal Atatürk tarafından seçme ve seçilme hakkının verilişinin 83. yıl dönümü olduğunu söyleyen Tunçer, “Bu nedenle Ankara ’da yapılacak olan buluşmada bu coşkuyu, günün anlamını hep birlikte yaşamak istiyoruz. Tüm Kadın sivil toplum kuruluşlarını, meslek örgütlerinin kadın üyelerini Kadın için Eşitlik ve Adalet Buluşmasına davet ediyoruz. Türkiye’de tüm kadın örgütlerinin çabasına rağmen halen kadınlarımız eşit temsil noktasında büyük sorunlar yaşamaktadır. 2017 Türkiye’sinde 550 milletvekilinin maalesef sadece 76’sı kadın. Kamu ve özel sektör iş yerlerinde kadın istihdamı halen istenilen düzeyde değil. Biz hayatın her alanında eşitlik olsun istiyoruz. Mecliste de, bürokraside de, özel sektörde de daha fazla temsil edilmek istiyoruz. Bu amaçla mücadeleye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Tunçer, konuşmasında, CHP Kadın Kollarında seçim takviminin yaklaştığını da ifade ederek, tüm kadınları siyaset yapmaya ve Kadın Kolları Yönetimine aday olmaya davet etti.

Tunçer, “Cumhuriyet Halk Partisi’nde kongre sürecimiz başladı. İlçe başkanlığı seçimleri yapılmaya devam ediyor. İlçe kongrelerimizin ardından ana kademe il başkanlığı seçimleri yapılacak. CHP kadın kolları olarak kongre takvimimiz 28 Kasım’da kadın üye çizelgelerinin askıya çıkartılmasıyla başlayacak. 9 Aralık’ta Kadın Kolları İlçe kongrelerine başlayarak 13 ilçemizde seçimlerimizi yapacağız. Kadın kolları İl başkanlarının kongrelerinin başlangıç tarihi ise 15 Ocak. İl kadın kolları başkanlarının seçimi 18 Şubatta bitecek. Daha sonra kadın kolları kurultayımızı yapacağız. Bu vesileyle ben tüm kadın kardeşlerimizi siyaset yapmaya, ilçe ve İl kadın kolları başkanlıklarına, yönetimine aday olmaya çağırıyorum. Türkiye’nin içinde bulunduğu durum, kadınlarımızın siyasetin ana unsurları olmalarını, siyasette daha etkin görev almalarını zorunlu kılmaktadır. Kadınlarımızı hayattan koparmak, eğitim hakkından yoksun bırakmak, çalışma yaşamından uzaklaştırmak için ortaya konulan uygulamalara en fazla karşı çıkması gerekenler yine kadınlarımızdır. Bu amaçla, kadınlarımızı Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında siyaset yapmaya davet ediyorum” diye konuştu.