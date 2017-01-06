CHP’den Şehit ailelerine taziye ziyareti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba beraberinde il başkanı Enver Kiraz ile birlikte Malatyalı şehitler polis memurları Okan Doğan ve Hamdi Dikmen’in ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

CHP’liler, Beşiktaş Arena Stadyumunu yanında teröristlerin bomba yüklü araçla gerçekleştirdiği katliamda şehit düşen Malatyalı polis memurlarının ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, beraberinde İl Başkanı Enver Kiraz ve parti yöneticileriyle birlikte ilk olarak şehit polis memuru Okan Doğan’ın ailesine ardından yine aynı saldırıda şehit düşen polis memuru Hamdi Dikmen’in ailelerini ziyaret etti. Okan Doğan’ın Babası Yusuf Doğan ile Hamdi Dikmen’in abisi Mehmet Dikmen, ülkede akan kanın bir an önce son bulmasını istediklerini ifade ettiler.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise, “Terör nereden ve kimden gelirse gelsin karşısında durmaya devam edeceğiz. Gencecik fidanlarımızın hayatlarının baharında teker teker elimizden alınmasını kabul edemiyoruz. Terör hiçbir zaman, hiçbir yerde amacına ulaşmamıştır, ulaşamayacaktır” diye konuştu.