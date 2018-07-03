CHP’li Ağbaba mazbatasını aldı

Çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP örgütüne ve Malatyalılara teşekkür ederek, “Özellikle hem örgütümüze hem aday arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü onlar Malatya’nın en başarılı kampanyasını yaptılar. Sıralarına bakmadan her biri birinci sıraymış gibi çalıştılar. Bunun altını çizmek istiyorum. Belki geçmişte yaşamadığımız bir kampanyayı yapmış olduk. Cumhuriyet Halk Partisi’ne gönül verenler, Muharrem İnce’ye gönül verenler seçim akşamı bir hayal kırıklığı yaşadılar ama bundan sonra yeni umutlara yelken açmamız gerekiyor. Yeniden umutlanarak Mustafa Kemal Atatürk’ün kurmuş olduğu, Türkiye Cumhuriyetini yaşatmamız gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak yeniden birlik beraberlik sözünü veriyoruz” şeklinde konuştu.

“Parti değil bir Malatya milletvekili gibi davrandım”

Ağbaba, “Burada övünerek söylemek isterim ki Malatya’nın sorunlarını çözen, Malatya ile yatan, Malatya ile kalkan tek milletvekili oldum. Seçildikten sonra bir parti milletvekili değil de, bir Malatya milletvekili gibi davrandım. Türkiye’de en çok ili konuşan milletvekili oldum” ifadelerini kullandı.

Ağbaba’yı kutlayan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ise “Ortaya koymuş olduğumuz performans, çalışma ve adaylarımızın performanslarını göz önünde bulundurduğumuzda, aslında daha fazla mazbata almamız gerekirdi bugün. Ama yine bir mazbata alıyoruz. Daha öce olduğu gibi birkaç milletvekili görevini Veli Ağbaba’nın üstleneceğinden hiç şüphe duymuyoruz. 7 yıllık performansı bunu net bir şekilde ortaya koymuştur. Dolayısıyla o mazbata diğer adaylarımızın adına alınmış bir mazbatadır. Diğer milletvekillerimiz adına bizleri en iyi şekilde temsil edeceğinden hiçbir şüphe duymuyoruz. Milletvekilimiz örgütüyle bütünleşmiş, halkın sorunlarına hakim olan, bunları çözme kabiliyeti olan, aynı zamanda genel başkan yardımcılığı yapan bir milletvekilimiz. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde, Malatya adına iyi bir ivme çizeceğine ve Malatya’nın sorunlarını onun aracılığıyla meclise taşıyacağımızı yürekten inanıyorum” diye konuştu.