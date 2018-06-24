CHP’li Ağbaba oyunu kullandı

Dönem Milletvekilliği Seçimi için oyunu Malatya’da kullandı.

Abdullah Eriş İlkokulu’ndaki 1293 nolu sandıkta oyunu kullanan Ağbaba, vatandaşlar ve sandık görevlileriyle bir süre sohbet etti.

Oy verme işleminin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Ağbaba, her vatandaş gibi kendisinin de sandığa gittiğini ve seçimlerin memlekete hayırlı olmasını diledi.

Türkiye’nin hak ettiği görkemli günlere kavuşacağını ifade eden Ağbaba, "Çağdaş uygarlıkların yaşandığı, demokrasinin hayat bulduğu, yargı bağımsızlığının, kuvvetler ayrılığının olduğu bir ülkeyi istiyoruz. Hiç kimsenin birbirinin siyasi görüşünden dolayı zorlanmadığı, baskı altında olmadığı bir Türkiye’yi hayal ediyoruz. Seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum. Baskın seçim değil de kaptıkaçtı seçimiyle karşı karşıya kaldık. Hep birlikte bir kaptıkaçtı seçimini yaşadık. 24 Haziran’daki seçim bir demokrasi ayıbıydı ama bunu şölene çevirmeye çalıştık. Malatya’da ve Türkiye’de haksız bir rekabet vardı” şeklinde konuştu.