CHP'li Kiraz'dan Esenlik eleştirisi

Parti binasında gündeme dair açıklamalarda bulunan Başkan Kiraz, sözlerine 10 Ekim 2015 yılında Ankara Garında yaşanan bombalı saldırının yıl dönümüne değinerek başladı. Kiraz “Yarın saat 09.30 da Özalper sağlık ocağı önünde buluşacağız ve barış anıtında bir anma töreni gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Son günlerde sık sık gündeme gelen Esenlikle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Kiraz, Esenlik şirketinin Malatya'nın ortak bir değeri olduğunu belirtti. Kiraz, “Bütün Malatyalıların aslında bir malı olan bir şirket Esenlik. dolayısıyla Malatyalılar da ilk kurulduğundan bugüne küçük işletmeleri, küçük bakkalları, küçük marketleri bitiriyor olmasına rağmen Malatyalılar kendi öz varlığına bugüne kadar sahip çıktılar ve bu kurumu desteklediler. Dolayısıyla bu anlamda Malatya için önemli olan bir kurum. Bu Malatya'da 44 tane marketi olan bine yakın çalışanı olan Malatya'nın perakende konusunda söz sahibi olan şirketlerden birisi. Tabi bunun yanında Malatya aylardır Esenlik şirketinde yaşanılan durumları konuşuyor. Bu iddialardan en önemlisi şu marketlerden iki tanesinin şirketin borçları karşılığında AK Partili bir milletvekiline satıldığıdır. Tabi bu iddiayı Esenlik Genel Müdürü çıktı ve bu iddiayı yalanlamak isterken bu iddiaların tümünün gerçek olduğunu Esenlik Genel Müdürü bizzat ortaya koydu. Tam da iddialarda yer verildiği gibi Esenliğin borçlarını ödeyemediğini söyledi. Aynı zamanda bu borçlardan dolayı alacaklara üç dükkan, dokuz tane daire ve 27 tane taşıtını alacaklarına karşılık verdiğini ifade etti. Tam iddia böyleydi. Esenliğin alacaklarına karşı tabi bu üç dükkandan ikisini bir millet vekiline sattığı iddiası vardı. Tamda bu iddiaları açıklayan bir açıklama yaptı. Tabi bu açıklamayı yaparken bu dükkanlar satılırken bu gayrimenkuller satılırken bunlar tüm Malatya'nın malıdır. Tüm Malatya'nın malı satılırken bir ihale yapılmadığı görülüyor. Değer bulup bulmadığı da kamuoyunda önemli bir tartışma konusu. Yani değerinin altında mı satıldı değerini buldu mu bulmadı mı? Bununla ilgili önemli iddialar var. Bu satışlar kamuoyunun bilgisi dışında gerçekleşmesi bu kadar gizli yapılıyor olması aslında iki dükkanın milletvekiline satıldığı iddialarını da güçlendiriyor. Cirosu Genel Müdür tarafından da açıklandı çok yüksek üç yüz elli milyon civarında cirosu olduğu söyleniyor. Peki bedava marketi açıyorsun borca alıyorsun peşin satıyorsun esnaf olan herkes anlar ki bu şirketin borçlarının ödenememesi mümkün değil. Parayı nereye aktarıyorsun. Borçlarını ödeyemiyorsan parayı nereye aktarıyorsun. Bu tümü aslında açıklamalarda şaibeli durumlar. Bu konuda kamuoyunun rahatlatılması lazım” diye konuştu.