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CHP’nin 95. yıl kuruluş yıl dönümü kutlamaları

kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtına çelenk bırakıldı.


CHP’nin kuruluş yıl dönümü münasebetiyle CHP Malatya İl Başkanlığı tarafından Hürriyet Meydanındaki Atatürk Anıtı önünde bir tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende bir basın açıklaması yapan CHP Malatya İl Başkan Yardımcısı Hasan Avşar, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün önderliğinde 9 Eylül 1923’te siyasi faaliyetlerine başlayan CHP, 95. Kuruluş yıl dönümünü kutluyor. 95 yıldır cumhuriyetin, demokrasinin ve aydınlık bir Türkiye’nin savunucusu olan kurtuluşun ve kuruluşun partisi CHP’nin kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" diye konuştu.

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