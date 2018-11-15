CHP'nin aday tespit heyeti Malatya'da

Yerel seçim çalışmaları doğrultusunda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından görevlendirilen aday tespit heyeti Malatya'ya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) 2.bölge İstanbul milletvekili Gökhan Zeybek, CHP Kocaeli milletvekili Tahsin Taran, CHP Balıkesir milletvekili Ensar Aytekin ve CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer gibi isimlerden oluşan heyet Malatya da ki adayları inceleme doğrultusunda görevlendirildi.

Basın toplantısında konuşma yapan CHP İl Başkanı Enver Kiraz Malatya'da ciddi anlamda çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Yerel seçim çalışmalarında aday tespiti noktasında bize sahada çalışmamız adına Malatya örgütümüze destek olacak değerli bir heyetimiz burada. Heyetimizi 3 gün Malatyamızda konuk edeceğiz. Onları Malatya'da ağırlamaktan onur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Önümüzde yerel seçimler var onunla ilgili Vekilim değerlendirme yapacak. Biz de Malatya'da ciddi anlamda temiz bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Örgütümüzle de bütün sahayı taramaya çalışıyoruz. En doğru tespiti yapma noktasında elimizden gelen çabayı gayreti genel merkezimizin katkılarıyla sürdürüyoruz.” İfadelerini kullandı.

CHP İstanbul 2.bölge Milletvekili Gökhan Zeybek ise, “31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde parti meclisinin kararı ile Türkiye'nin 81 ilinde milletvekilleri, parti meclis üyeleri ve partili müfettişler tarafından tüm il ve ilçelerde saha çalışması yapmak için görevlendirildiğimizi buyuruyoruz. Bugün biz 4 milletvekili Malatya'dayız ama biliniz ki Türkiye'nin şuan birkaç ilinde Cumhuriyet Halk Partisinin yetkili görevlileri saha çalışmasına devam ediyorlar. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde 105 Belediye Başkanı adayımızı açıklamıştık. Dünde parti meclisimizde 147 Belediye Başkanımızı açıkladık. Çok kısa aralıklarla 10-15 gün içerisinde periyotlarla parti meclisimiz toplanacak ve adaylıkları belirleşen isimleri belirleyeceğiz raporları göndereceğiz. İl ilçelerimizin, örgütümüzün ve sokakta yaşayan yurttaşlarımızın da görüşleri doğrultusunda Belediye Başkan adaylarımızı olduğunca erken açıklamak istiyoruz. Dün toplanan parti meclisimizde aday yoklaması yönteminin yapılması noktasında da bir karar” diye konuştu.