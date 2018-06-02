CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Malatya’da

Malatya Büyükşehir Belediyesi arkasında yer alan miting meydanında toplanan kalabalığa seslenen Muharrem İnce, iki cumhurbaşkanı çıkarmış bir ilde bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. İnce, “Malatya İsmet İnönü demektir, Turgut Özal demektir, kayısı demektir. Ama kayısı sadece bir meyve değildir. Kayısı gelinlik kızın çeyizidir. öğrencinin harçlığıdır, anaların geçim kaynağıdır, mutfaktaki yemektir bunun bilincindeyim. Alan bazlı desteklemeyi kayısı da mutlaka yapacağız” dedi.

İnce, diğer mitinglerde olduğu gibi yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya’da katıldığı iftar programına da değinerek 2.Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel’i eleştirdi. Cumhurbaşkanı olduğunda ilk işinin Korgeneral Temel’in apoletlerini sökeceğini tekrarlayan İnce, “Sayın Erdoğan bana cevap vermiş. Demiş ki bu millet İnce’ye o apoletleri sökmesine izin vermez demiş. Sayın Erdoğan terfi ettirdikten sonra 150 generalin rütbesini sen sökersinde ben bir tanesinin apoletini sökerken niye kötü oluyor” şeklinde konuştu.

TOBB ve TESK Başkanlarını da eleştiren İnce, “Korkmayın bu kadar, biraz dik durun dik. Ne çok parayı seviyorsunuz şu üç günlük dünyada. Değer mi azar işitiyorsunuz yazıklar olsun” ifadelerine yer verdi.

Başbakan Binali Yıldırım’ı da eleştiren İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaretinde neler konuşulduğunu söyledi. İnce, “Erdoğan’ı ziyarete gittim başarılar dilemek için. Bana dedi ki ‘Kemal bey seni harcadı dedi. Cumhurbaşkanı adayı yaparak sen genel başkan olacaktın şimdi genel başkan da olamayacaksın kaybettin. Beni harcamadı seni harcadı dedim. Çünkü ben cumhurbaşkanı olacağım” dedi.

Tütün yasasını da sert bir şekilde eleştiren İnce, şunları söyledi:

“Yemin ettiğim gibi göreve başladığım gibi OHAL kaldırılacak. Hemen mağduriyetleri gideceğiz” Ben size bir fizik öğretmeni olarak söz veriyorum iyi mühendisler yetiştireceğiz, büyüyeceğiz, adil bölüşeceğiz. Yönümüz Avrupa Birliğine dönük olacak; yöntemimiz demokrasi, özgürlükler, hukuk devleti; yönetimimiz tek adam değil, güçlü lider olacak ama yanında liyakatli bir kadro olacak. Çocuklarımıza birinci dil olarak Türkçe’yi öğreteceğiz. İkinci dil evinde konuştuğu ana dilini öğreteceğiz, üçüncü dil uluslar arası İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça Japonca, İtalyanca gibi dilleri öğreteceğiz. Bu ülkeyi ayağa kaldıracağız. Dindar bir nesil yetiştirmeye itirazım yok ama devletin değil ailenin işi bu. Aile isterse çocuğunu dindar yetiştirebilir. İsteyene din dersi vereceğiz istemeyene vermeyeceğiz zorlama yok. Çocuklarımız dindar olabilirler hiçbir sakıncası yok ama kindar olmayacak. Allah’ın izni, milletin desteği ile seçildiğimde yargıya gittiğimde o yargıçların ayağa kalkmamasını istiyorum. Yargıç, Cumhurbaşkanı dahi olsa ayağa kalkmaz doğrusu budur. Böyle yargıçlar bulacağız, beni de yargılayacak benden sonrakini de yargılayacak yargıçlar bulmamız lazım. Adalet yoksa vatanda yoktur.”