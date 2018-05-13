CHP’nin Psikolog aday adayı Emin Dönmez’in ilginç tespiti

Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi adaylığı ve Türkiye’de insanların genel psikolojik durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Son zamanlarda gözlemlediği insanların geleceğe dair ciddi endişeler taşıdığını belirten Dönmez, bu sürecin daha fazla ilerlemeden bir şeyler yapılması gerektiğini söyledi.

Temiz siyaset için CHP’den aday adayı olduğunu belirten Dönmez, “Uzun zamandan beri Malatya’da ruh sağlığı alanında hizmet veriyorum. Bir psikolog olarak insanların yaşadıkları zorluklarla, yaşanan psikolojik problemlerle ve aile içinde yaşanan olumsuzluklarla baş etmeleriyle ilgili psikoterapi desteği sağlıyorum. Hem bir insan olmanın gereği hem de bir psikolog olarak hiç kimseyi ayırmadan herkese elimden gelen desteğin en iyisini vermeye çalıştım. Ancak şunu söyleyebilirim ki, son zamanlarda hem sokakta hem çeşitli mekanlarda insanları gözlemlediğimde ve dinlediğimde yüzleri gülmüyor, geleceğe dair ciddi endişe içindeler. Bu karamsar psikoloji ve umutsuzluk hali insanların yüzüne yansımış durumda. Biraz konuşmaya başladığınızda ciddi bir gelecek kaygısı ve belirsizlik içinde olduklarını görüyorsunuz. İnsanların birbirine olan güveninin ve samimiyetlerinin azaldığını görmek bizleri çok derin düşüncelere sürüklüyor ve üzüyor” dedi.

“Bu bizim bir insanlık görevimizdir”

Bu sürecin daha fazla ilerlememesi için bir şeyler yapılması gerektiğini savunan Dönmez, “Artık bu süreç daha fazla ilerlemeden bir şeyler yapılmalı diyorum. Bunun için hepimize düşen görevler var. Sokaktaki sade vatandaştan tutunda esnafına, memuruna ve yöneticilerine kadar hepimizin yapacağı bir şeyler var. Yarın çok geç olmadan ‘emaneti ehline ver’ anlayışı ile hem kendi geleceğimiz, hem de şu güzel ülkemiz için artık mücadele zamanı. Bu mücadele öyle gösteriş olsun diye değil, yapmış olmak için değil, ciddi ve kararlı yani bilinçli bir mücadele içinde olmamız gerekiyor. Aslında bu çok zor değil, bu bizim kültürümüzde ve inancımızda yani özümüzde var. Sadece bunu açığa çıkarmamız ve ciddiyetle adım atmamız gerekiyor. Bu bizim bir insanlık görevimizdir. Bende bu bilinçle ve bu istekle Malatya’da Cumhuriyet Halk Partisinden Milletvekili aday adayı olmayı uygun gördüm. Hem mesleki birikimlerimi hem siyasi deneyimlerimi öncelikle Malatya için ve genelde ülkemiz için ‘’temiz siyaset’’ anlayışıyla üzerime düşen sorumlukları yerine getirmek istiyorum. Temiz bir siyaset, daha huzurlu bir yaşam eşit ve demokratik bir yönetim anlayışıyla Malatya’yı mecliste temsil edeceğimi ve sizlerin sesi olacağımı beyan eder aydınlık yarınlarımız için desteklerinizi beklerim” şeklinde konuştu.

Emin Dönmez kimdir

Lisans Eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünde, Yüksek Lisans Eğitimini İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uygulamalı Psikoloji Bölümünde tamamlamıştır. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinde bir süre gönüllü çalıştıktan sonra İstanbul’da birçok klinikte psikolog olarak hizmet vermiştir. Hala Malatya’da Psikoterapi ve danışmanlık hizmetleri vermeye devam etmektedir.

Avrupa Davranış ve Kognitif Terapiler Birliğinden Kognitif ve Davranış Terapisti unvanını almaya hak kazanmıştır. Belçika’da madde bağımlılığı ve önleme üzerine çalışmalarda bulunmuş ve eş projelerde yer almıştır. Kuzey İrlanda’da Türkiye’deki Risk altındaki çocuk ve ergenlerle ilgili çalışmalarda yer almış ve Türkiye’yi uluslararası örnek çalışmalar ve deneyimler üzerine temsil etmiştir.

Politik Psikoloji ve Siyaset Bilimi üzerine eğitimler almıştır. Cumhuriyet Halk Partisine üye olduktan sonra Malatya’da CHP Battalgazi ilçe yöneticiliği ve bir süre ilçe başkanlığı görevinde bulunmuştur.

İyi düzeyde İngilizce bilen Uzman Psikolog Emin Dönmez birçok sivil toplum kuruluşuna üyeliği bulunmaktadır.