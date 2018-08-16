Çınar, belediye çalışanlarının bayramını kutladı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Başkan Yardımcılarıyla birlikte Birim Müdürlüklerini ziyaret ederek personellerle tek tek bayramlaştı.

Gayretli, istekli ve özverili çalışmalarından dolayı personellere teşekkürlerini sunan Çınar, nice bayramlara sağlık ve huzur içerisinde ulaşma temennisinde bulundu.

Personellere bayram dolayısıyla kolonya ve şeker hediye eden Başkan Çınar, Kurban Bayramının birleştirici, bütünleştirici ve dayanışmacı gücünden faydalanılması gerektiğini ifade ederek, “Kurban Bayramının sizlere, ailenize, ilçemize ve ülkemize sağlık, barış ve huzur getirmesini diliyorum. Bayramlar birlik ve beraberlik, sevgi ile saygıyı pekiştiren önemli günlerdir, her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ediyor, Kurban Bayramınızı kutluyorum” şeklinde konuştu.

Mesai arkadaşlarının üstün gayretleri ve desteği sayesinde Yeşilyurt’un çehresini değiştiren çok sayıda yatırım ve projeyi hayata geçirdiklerini belirten Çınar, ‘insan odaklı’ hizmetlerinin yanı sıra ilçenin sosyal dokusu ve kültürel zenginliklerini ön plana çıkmasını sağlayacak yatırımların gıptayla takip edildiğini belirterek, “Yeşilyurt Belediyesinin her geçen yükselen başarılı grafiğinde personellerimizin alın teri ve emeği vardır.Hep birlikte el ele vererek güzel ilçemizdeki yaşam standartlarını daha iyi bir noktaya ulaştırmaya devam ediyoruz. Hizmetlerimizin halka ulaşmasında önemli görevler üstlenen siz değerli personellerimizin gayreti, özverisi ve istekli çalışmasını takdirle karşılıyoruz. Bundan sonraki hedefimiz hep ileriye gitmek ve halkımıza daha fazla hizmet götürmektir. Biz büyük bir aileyiz, özverili ve fedakârca çalışarak Yeşilyurt’u daha fazla büyütmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz. Yeşilyurt halkına verdiğiniz hizmetlerden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbim birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin, milletimize hizmet yolunda hepimize güç ve kuvvet nasip etsin. Başta İslam Ümmeti olmak üzere milletimizin, kıymetli hemşerilerimizin, sizlerin ve aileleri fertlerinizin mübarek Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum” diye konuştu.