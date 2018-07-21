Çınar, Dilek mahalle esnafı ve vatandaşları dinledi

AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ve Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleriyle birlikte Dilek Mahallesi’ni ziyaret ederek devam eden hizmetleri ve yatırımları yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, esnaflar ve mahalle sakinleriyle sohbet edip, talepleri dinledi. Mahalle sakinleriyle sabah kahvaltısında bir araya gelen Çınar, dört yıllık sürede Yeşilyurt’a kazandırılan yatırımlar başta olmak üzere Dilek mahallesinde hayata geçen hizmetler ve planlanan projelerle ilgili geniş kapsamlı bilgiler paylaştı.

Dilek Yeşilkonak Hizmet Binasında gerçekleşen istişare toplantına katılanları tek tek dinleyerek, istekleri ilk ağızdan öğrenen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, oldukça verimli geçen toplantıdan sonra çay bahçelerinde dinlenen vatandaşlarla sohbet edip, esnafların taleplerini dinledi.

Esnaflara ‘ hayırlı işler, bol kazançlar’ temennisinde bulunan Çınar, iletilen sıkıntıların çözüme kavuşması için ilgili Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürlerine talimatlar verdi.

“İlçemizi ortak akılla yönetiyoruz”

Yeşilyurt’u ortak akılla yönetmeye devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “İlçemizin hem gündelik sorunlarını çözüme kavuşturmak hem geleceğe dair yatırımlar yapmak hem de halkımızın isteklerini doğru ve kalıcı bir bakış açısıyla gidermek adına çok yoğun çalışıyoruz. Muhtarlarımız, esnaflarımız ve hemşerilerimizin görüşleri yatırımlarımızın daha kalıcı olmasını sağlarken, nitelik seviyesini yükseltmektedir. İlçemizin örnek ilçe hüviyetine ulaşmasının temelinde toplumun tüm kesimleriyle kurduğumuz sağlam diyalog, iletişim, sohbet ve muhabbetimizin ciddi katkısı vardır. Halkımız eksikleri yerinde görüp gerek bizler gerekse de muhtarlar aracılığıyla ilgili birimlerimize ileterek sorunların büyümeden çözülmesine katkı sağlıyorlar. Yeşilyurt Belediyesi olarak halkımızla el ele, gönül gönüle vererek geleceğe doğru güzel ve sağlam adımlar atıyoruz “ ifadelerine yer verdi.

“Dilek mahallemizdeki kalıcı hizmetlerimize devam ediyoruz”

Yeşilyurt’un her noktasında Yeşilyurt Belediyesinin imzasının görülebileceğini hatırlatan Çınar, “Dört yıllık sürede hizmet götürmediğimiz, çalışma yapmadığımız tek bir mahalle, cadde ve sokağımız kalmadı. Ekiplerimiz şu anda ilçemizin dört bir tarafında imar yolu açma, kilit taşı döşeme, çevre düzenleme, sıcak asfalt serimi, kaldırım yenileme, yeni park alanları kazandırma, sosyal, kültürel ve eğitim projelerimize devam ediyorlar. Bizlerde bu hizmetleri hem yerinde incelemek hem de esnaflarımızın ve hemşehrilerimizin sıkıntı ve taleplerini öğrenmek adına mahalle ziyaretlerimize devam ediyoruz. Dört yıllık sürede ciddi bir değişime uğrayan Dilek Mahallemizdeki kıymetli hemşehrilerimizle bir araya geldik, onların bizden taleplerini dinledik. Yapılan ve yapılacak hizmetler hakkında bilgiler paylaştık. Bu şirin mahallemizde daha önceden Belediye Binası olarak kullanılan üç katlı binayı sosyal, kültürel ve eğitim çalışmalarının yapıldığı Yeşilkonak Hizmet Binasına dönüştürdük, gençlerimizin daha iyi şartlarda spor yapmalarına katkı sunmak adına yaptırdığımız Halı Saha Kompleksini yakın zamanda açacağız, bunun yanı sıra alt yapısı tamamlanan yollarımızın sıcak asfalt serimi, kaldırım yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarını gerçekleştirdik. Mahallemizdeki sosyal yaşam seviyesini yükseltmek, yeşil alanları, sosyal dokuyu korumak ve insanlarımızın huzur içerisinde yaşamını sürdüreceği olanakları sunmaya devam edeceğiz. Var olan sorunları da en kısa sürede çözüme kavuşturacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Belediyemizin kapıları esnaflarımıza, muhtarlarımıza ve mahalle sakinlerine sonuna kadar açıktık, bize rahatlıkla ulaşabilirsiniz” diye konuştu.

Çınar, Yaz Kuran kursunu ziyaret etti. İstişare toplantısından sonra mahallede devam eden Yaz Kur’an Kursuna geçerek eğitim alan çocukların dersine katılan Başkan Çınar, erken yaşlarda Kuran-ı Kerim öğrenen çocukları tebrik edip kutladıktan sonra çeşitli hediyeler verdi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, son olarak ziyaret ettiği Dilek Sağlık Ocağında doktorlar ve görevlilerin isteklerini dinledi. Talepleri dikkatlice dinleyen Başkan Çınar, binanın içi ve dışındaki sorunların çözüme kavuşması için gerekli girişimlerin hızlandırılacağını ifade etti.