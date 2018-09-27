Çınar, Fethi Sekin'in babasını ağırladı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 5 Ocak 2017 günü İzmir Adliyesi önüne bomba yüklü araçla gelen teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin'i makamında ağırladı.

İzmir'deki terör saldırısını durdurmak amacıyla yüreğindeki vatan sevgisiyle mermisi bitene kadar teröristlerle çatışan ve kahramanca şehit düşen Polis Memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin için Yeşilyurt Belediyesinde özel bir karşılama programı düzenlendi.

Aile fertleri ve yakınlarıyla birlikte geldiği Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası girişinde Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar tarafından karşılanan Mehmet Zeki Sekin, Belediye Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürleriyle tek tek tokalaştıktan sonra kendisini bina içerisinde bekleyen personellerin alkışları altında makama geçti. Gösterilen ilgiden dolayı teşekkür eden Mehmet Zeki Sekin'in yaşadığı duygusallıktan dolayı gözleri doldu.

Teröristlerle kahramanca çarpışarak şehit düşen Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin'i Yeşilyurt Belediyesinde ağırlamaktan büyük bir onur duyduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, vatan ve millet sevdası uğrunda hayatını kaybeden tüm şehitleri rahmet, saygı ve minnetle yad ettiklerini söyledi.

İzmir'deki terör saldırısında büyük bir kahramanlık örneği sergileyen Polis Memuru Fethi Sekin'e Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileklerini paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ İzmir'de görev yaptığı sırada 5 Ocak 2017 günü teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen kahramanımız Fethi Sekin, cesareti, fedakârlığı ve canını hiçe sayarak teröristlerle sonuna kadar mücadele etmesiyle adını kalplere ve yüreklere yazdırmıştır. Büyük bir kahramanlık örneği sergileyen Fethi Sekin, yüreğindeki iman, kalbindeki vatan sevgisiyle teröristlerle çarpışarak büyük bir katliamında önüne geçmiştir. Kahraman şehidimiz Fethi Sekin, vatan, bayrak ve ülke sevdası uğrunda canını vererek adını tarihimize altın harflerle yazdırmıştır. Cenab-ı Allah, terör örgütlerine, terör destekçilerine, FETÖ ve onun kalıntılarına fırsat vermesin, onların oyunlarını bertaraf etmeyi hepimize nasip etsin inşallah. Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin amcamızı Yeşilyurt Belediyesinde ağırlamaktan çok büyük onur ve gurur duyuyorum. Ayrıca geçtiğimiz günlerde gözünden ufak bir operasyon geçiren Mehmet Zeki amcamıza geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyorum, Rabbimden acil şifalar diliyorum. Bizler tüm şehit aileleri başta olmak üzere gazi ve gazi yakınlarının yanında olduğumuz gibi kahraman şehidimiz Fethi Sekin'in babası ve aile fertlerinin her zaman yanlarındayız. Bu nazik ziyaretlerinden dolayı ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin ise, şahsına gösterilen yoğun ilgi ve alakadan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar başta olmak üzere kendisini alkışlarla karşılayan Yeşilyurt Belediye personellerine teşekkürlerini sundu.

Malatya'da ve Yeşilyurt'ta olmaktan çok büyük mutluluk duyduğunu belirten Mehmet Zeki Sekin, “Başta Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar olmak üzere bizi büyük bir sevgi ve muhabbetle karşılayan tüm çalışanlara ailem adına teşekkürlerimi sunuyorum. Burada sizlerle olmanın gururunu yaşıyorum. Benim şehidim Fethi Sekin, Türkiye'nin gururudur. Benim güzel ülkemde bir Fethi Sekin ölür bin Fethi Sekin doğar. Fethi'm şu anda Türkiye'nin her yerinde yaşıyor. Vatan uğrunda hayatını kaybeden tüm şehitlerimizin, kahramanlarımızın aile fertlerine buradan selam ve saygılarımı iletiyorum” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Mehmet Zeki Sekin'e günün anısına Türk Bayrağı, kayısı paketi ile ‘elif-vav' tablosu hediye etti.