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27 Kasım 2017 11:28

Çınar Koleji’nden Kızılay’a kan bağışı

Malatya Çınar Koleji öğretmen ve öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Çınar Koleji’nden Kızılay’a kan bağışı

27 Kasım 2017 11:28


Okulda düzenlenen kan bağışına öğretmen ve öğrenciler katıldı. Kampanya öncesinde bilgi veren Çınar Koleji Kimya Öğretmeni Mebrure Sevinç Kantarcıoğlu, yaptıkları etkinliklere öğrenci ve hocaların büyük ilgi gösterdiğini belirterek, "Çınar ailesi olarak sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kızılay kan merkezine kan bağışında bulunduk Kızılay ekibine teşekkür ediyoruz böyle bir sorumluluğu yerine getirdiğimiz için gurur içerisindeyiz, bütün kurumların bu konuda duyarlı olması gerekiyor" diye konuştu.




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