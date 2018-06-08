Çınar, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

Öğrencilere karnelerini vermeden önce bazı tavsiyelerde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “2017-2018 eğitim öğretim yılının bu son gününde siz öğrencilerimizde bir yıl boyunca verdiğiniz emeklerin ve başarılarınızın karşılığını karnelerinizde gördünüz. Hepinize iyi tatiller diliyorum, tatilde çok iyi dinlenin ama kitap okumayı da ihmal etmeyin, sosyal aktivitelere katılmaya özen gösterin. Bu özel gününüzde heyecanınıza ve sevincinize ortak olmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. İlçemizin farklı bölgelerinde hizmet veren Yeşilkonak ve Gençlik Merkezlerimizde açacağımız yaz kurslarından mutlaka istifade etmeyi çalışın. Yeşilyurt Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız, eğitim bizim önceliğimizdir. Her biriniz bizim için ayrı bir değer ve anlam ifade ediyorsunuz. Çocuklarımızın güzel şartlarda eğitim görmelerini, kültürel ve sosyal etkinliklerde yer almalarını sağlamak adına üzerimize düşen sorumluluğun daha fazlasını yerine getirmeye özen gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

Öğrencilere karnelerini verirken tek tek notlarını da inceleyen Çınar, “2017-2018 eğitim-öğretim yılının tamamlanması nedeniyle okullarımızda bugün karne heyecanı yaşanmaktadır. Çocuklarımızın bir yıl boyunca çalıştıkları derslerin sonucunda aldıkları karnelerden sonra yaşadıkları heyecana ortak olmak bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Öğrencilerimiz yoğun bir ders maratonundan geçerek hak ettikleri karnelerini aldılar. Tatil döneminde üzerlerindeki yorgunluğu atarak yeni döneme daha diri ve canlı başlayacaklardır. Öğrencilerimizi geleceğe en güzel şekilde hazırlamak adına gayret sarf eden okul müdürlerimize ve öğretmenlerimize ortaya koydukları çabadan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Yaz tatilinin öğretmenlerimiz, çocuklarımız, gençlerimiz ve aileler için hayırlı olmasını temenni ediyor; tüm öğrencilerimize eğitim yolculuklarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Başkan Çınar’ın elinden karnelerini alan öğrenciler fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmediler.