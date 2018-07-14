Çınar sanayi esnafıyla bir araya geldi

Sabah erken saatlerde yeni sanayi esnaflarıyla bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, esnafla istişarelerde bulundu. Çınar daha sonra sanayide bulunan dükkanları gezerek hayırlı kazançlar diledi.

Ziyareti sırasında konuşan Malatya İmalat Demir ve Tamir Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Cevdet Özyalın, ziyaretten dolayı belediye başkanı Çınar’a teşekkür ederek, "Başkanımızın desteği ile buradaki sorunları çözmek istiyoruz” İfadelerine yer verdi.

Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, Yeşilyurt Belediyesi olarak sanayi sitelerinin ihtiyaçları ile her zaman yakından ilgilendiklerini ifade ederek, “Şehir içinde kalan sanayi bölgelerimiz artık bulunduğu bölgelere yakışmıyor. Sanayi Bölgelerimizin daha nitelikli bir hal alması, araç trafiğine, araç park alanlarının önemine uygun yerlere taşınması gerekiyor. Yeni sanayi sitesi alanlarının oluşturulmasına dair geçmişte önemli kararlar almıştık. Bu konuyla ilgili arazi tespit çalışmalarımız devam ediyor. İstişareler sonucu yerler netleştiği an sanayi sitesi esnafımıza bilgilendirme yapılacaktır” şeklinde konuştu.

Sanayi sitelerinin Malatya’nın bel kemiği olduğunu ifade eden Çınar, “Belediye olarak sanayi esnafı kardeşlerimizin sorunlarına çözüm bulmak için çalışmalarımız sürüyor. Biz biriz, beraberiz ve hizmet için varız. Bizim üzerimize ne düşüyorsa yerine getirmeye hazırız” sözlerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin etmesiyle birlikte, Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi’ne geçildiğini ve artık Türkiye adına çok önemli bir dönemecin yaşandığını kaydeden Çınar, “Yeni kabine açıklandı. Yeni sistemle birlikte ülkemizin önü açılacaktır. Ülkemiz şahlanacak, ilerleme adına büyük adımlar atılacaktır. Teknoloji, sanayi, bilgiye ulaşma konusunda ilerleme kat edeceğiz. Yeni Hükumet sistemiyle çok daha hızlı kararlar alınıp, uygulanabilecek. Kurulan kabine bundan önce yaşanan problemlerin ve hantallığın olamayacağının net bir göstergesidir. Bu süreçten sonra sorunlar masa başında değil yerinde tespit edilebilecek ve hızlı şekilde çözüme ulaştırılacaktır. Malatya seçimlerde sağladığı yüksek katılımla bir kez daha temsilcilerini meclise yolladı. Bizi aşan sorunları, hizmetleri Ankara’da birinci elden çözüme kavuşturabilecek değerli milletvekillerimiz var. Hep birlikte Malatya’yı daha ileriye taşımak için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Sanayi esnafı ile sürekli iç içe olduklarını da ifade eden Çınar, “Sanayi sitesi içerisinde bulunan parkın olmazsa olmazları olduğu tarafımıza iletilmişti. Atıl durumda bulunan parkımızı esnaflarımıza kazandırdık. Şehir büyüyor, büyüdükçe de sanayi sitelerimiz giderek şehir merkezinin içinde kalmaya başladı. Konutlar içerisinde kalan sanayi siteleri oluştu. Tasarladığımız projeler hayata geçtiği zaman, sanayi sitelerimizi daha geniş alanlara taşıyıp daha nezih, nitelikli yerler haline getireceğiz. Hemşehrilerimizle iç içe olmak bizi daha çok mutlu ediyor. Biz birlikte Yeşilyurtluyuz. ‘Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt’ta hep birlikte güçlü olacağız” diye konuştu.