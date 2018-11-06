Çınar, Tecrübe Akademisinin konuğu oldu

Mühendislik Fakültesi'nde çeşitli branşlarda uzman akademisyenler ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen programda açılış ve selamlama konuşmalarını yapan Milli Türk Talebe Birliği Malatya İl Başkanı ve İnönü Üniversitesi Bakış Açısı Topluluğu Onursal Başkanı Mehmet Sağdıç, "Teoride bilen ve pratikte uygulayan bir kuşak için bu tür programları ivmesi artar bir şekilde gerçekleştirmeye devam edeceğiz.Özellikle fen ilimleri alanında teknik bilgi ve bu tekniğin hayata geçirilmesi oldukça önemli bir konudur. İnşallah gerçekleştireceğimiz bu programlarla özellikle fen bilimlerinden mezun olan ve şu anda ülkemizin çeşitli idari kadrolarında görev alan bu vesileyle birikimlerini kamuya hizmet olarak icra eden siyasi ve iş dünyasındaki büyüklerimizle siz saygıdeğer öğrenci arkadaşlarımızı buluşturmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Daha sonra söz alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, bu tür programlar ile tecrübelerin öğrencilerle aktarıma imkanı getirdiğini belirterek, "Bu kapsamda programda emeği geçen MTTB Malatya İl Başkanlığı ve Bakış Açısı Toluluğu'nun yönetim kadrosuna teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Çınar slayt eşliğinde Yeşilyurt Belediyesi proje ve faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Soru-cevap kısmında ise öğrencilerin mesleki anlamda kafalarındaki birçok soruyu Çınar cevapladı.