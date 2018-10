Çınar'dan 81 yaşındaki Hidayet Teyze'ye ziyaret

‘Baştacı' projesi kapsamında Kiltepe Mahallesinde ikamet eden 81 yaşındaki Hidayet Ciran'ı ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yaşlılarımızın geniş ufuklarından, tecrübelerinden, bilgi ve birikimlerinden istifade edilmelidir. Yaşlıları asla bir yük olarak görmeyip aksine onların varlıklarından mutluluk duyan köklü bir medeniyetin mensuplarıyız” dedi.

Her yıl 1 Ekim'de Dünya Yaşlılar Gününün kutlandığını hatırlatan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yaşlıların Türk ve İslam kültüründe çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, “Geçmişimizin sigortası, bilgi ve tecrübeleriyle bizlere rehber olan yaşlılarımızı el üstünde tutmalı, saygı ve sevgimizi eksik etmemeliyiz. Değerlerimize sahip çıkıp büyüklerimizin birikimlerinden yararlanırsak geleceğimizi sağlam temellerde inşa ederiz. Büyüklerine sahip çıkan toplumların medeniyeti yakalamış toplumlar olduğu gerçeğinden yola çıkarak yaşlılarımıza sahip çıkıp, koruyup, kollamalıyız. Tecrübeleri ve birikimleriyle toplumda her zaman örnek olan büyüklerimizin sağlıklı, huzurlu ve güven içinde yaşamalarını sağlamak bizim asli görevimizdir. Deneyim ve tecrübelerinden her daim yararlandığımız, örf, adet, kültür ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan yaşlılarımız toplumsal hayatımızın en kıymetli hazineleridir” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt ilçesinde yaşayan yaşlı, kimsesiz ve engelli vatandaşlara ‘ Baştacı' projesiyle hak ettikleri yaşam imkanlarını ulaştırdıklarını belirten hatırlatan Çınar, “Yaşlılarımızın hayatını kolaylaştırmak için atılan her adıma destek olmak, hayatı kolaylaştırmak için kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak öncelikli görevlerimiz arasındadır. Yaşlandığımızda nasıl bir ortamda yaşamak istiyorsak, yaşlılarımıza şimdiden o ortamı sağlamamız gerekmektedir. ‘Baştacı' projemiz kapsamında, günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen, evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan, yaşlı veya engelli vatandaşların kişisel bakımları ile yaşadıkları evin temizlik ihtiyaçlarını sürdürmekteyiz. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze bağlı evde bakım hizmetinde görevli personellerimiz, hizmetten yararlanan vatandaşlarımızın, saç-sakal kesimi, el-ayak tırnak kesimi başta olmak üzere ev temizliğini yapıp camlarını silerken, ihtiyaç halinde bulaşıklarını yıkıyorlar. ‘ Yeşilyurtluyum Mutluyum' ile ‘ Mutlu İnsanların Şehri, Yeşilyurt' sloganımıza değer katan bu projemiz ile 44 yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımıza hak ettikleri yaşam şartlarını sunmanın onurunu yaşıyoruz. Projemiz sayesinde, yaşlılarımızın sosyal hayatını kolaylaştırmak ve motivasyonlarını artırmak için berberinden evde bakım hizmetine, psikolojik destekten sağlık hizmetine kadar hangi konuda ihtiyaçları varsa çözüm ve destek sağlıyoruz. Yaşlı büyüklerimizin kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak en büyük temennimizdir. Bizlerde sık sık yaşlılarımız, hasta ve dar gelirli ailelerimizin yaşam koşullarını yerinde görerek, sorunlarını dinliyor, dertleşiyor, dertlerine çare olmaya çalışıyoruz. Kiltepe mahallemizde yaşayan 81 yaşındaki Hidayet Ciran teyzemizin evine misafir olduk, elini öpüp, ‘hayır' duasını aldık. 40 yıl önce eşini kaybeden Hidayet teyzemize verilen hizmetleri yerinde gördük, kendisinin bizden isteklerini öğrendik. Teyzemizle çok güzel bir sohbet yaptık, tecrübelerini alma fırsatı yakaladık. Bizleri evinde misafir eden ve çok güzel nasihatlerde bulunan Hidayet Ciran teyzemize sağlıklı ve huzur dolu yıllar dilerim. Bu tür ziyaretlerimize devam edeceğiz. ‘Baştacı' projesine ciddi önem veriyoruz ve yaşlılarımıza ulaşan hizmetleri sürekli takip ediyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimiz sayesinde halkımızla iç içe olmanın, birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” diye konuştu.

Belediye Başkanı Çınar, ziyaretin sonunda Hidayet Ciran'a çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti.