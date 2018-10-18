Çınar'dan Muhtarlar Günü Kutlama mesajı

Başkan Çınar, kutlama mesajında, “Toplumumuzda çok önemli işlevleri olan ve yerel yönetimin temel ayaklarından biri olan muhtarlık müessesi, yüzyılları aşkın bir süredir görev yapan büyük bir teşkilattır. Yakın mesai arkadaşlarımız olarak gördüğümüz muhtarlarımız, fedakârca görevlerini yerine getirerek 82 mahallemizde gözümüz, kulağımızdır. Muhtarlarımız bizim gücümüze güç katarken, biz de bu güçle vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için 7/24 esasıyla çalışıyoruz. Belediyeler ve halkın arasında önemli bir köprü görevi gören muhtarlarımız, aynı zaman da halkımızın da sesi olmaktadır. Vatandaşlarımız ile bire bir en yakın görüşme ve sorunlarını tespit etme imkanlarına sahip olan muhtarlarımız, bu sorunları ve talepleri yerel yönetimler olarak bizlere ulaştırma görevi de üstlenmektedir. Yeşilyurt'un değişim ve gelişim sürecinde büyük emeği bulunan muhtarlarımıza belediye olarak her konuda yardımcı olmanın gayreti içerisindeyiz. Belediye bünyesinde oluşturduğumuz Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüz aracılığıyla muhtarlarımızla sürekli iletişim halinde olup mahalle bazındaki hizmetleri koordineli olarak sürdürmekteyiz. Sorumlu oldukları bölgeleri çok iyi tanıyan mahalle muhtarlarımızın destekleriyle hedeflediğimiz hizmetleri daha sağlıklı bir şekilde ulaştırma ve uygulama imkanı buluyoruz. Fikir, öneri ve tespitlerini her zaman dikkate aldığımız ve değer verdiğimiz muhtarlarımızın hizmetlerini daha modern ve nezih ortamlarda sürdürmelerine yardımcı olmak üzere ‘Muhtar Evleri' projemiz kapsamında bugüne kadar 15 adet Muhtar Evimizi tamamlayarak anahtarlarını muhtarlarımıza emanet ettik. Bu duygu ve düşüncelerle vatandaşlarımızın sorunlarını bize ileten, vatandaşlarımız ile aramızda köprü vazifesi gören, mahallelerimizin gelişimi ve değişimi hususunda çözüm ortaklığı yapmaya çalışan muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar gününü kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım” ifadelerine yer verdi.