Çınar’dan taziye mesajı

Taziye mesajında Mehmet Kaya’nın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Belediyemizin Temizlik İşler Müdürlüğünde görev yapan personelimiz Mehmet Kaya, 15 Ağustos 2018 Çarşamba günü İnönü Caddesinde çöp toplama faaliyeti sırasında bir aracın çarpması sonucunda hayatını kaybetmiştir. Değerli personelimiz Mehmet Kaya’nın vefatının derin üzüntüsünü içerisindeyim. Merhum Mehmet Kaya’ya Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi.