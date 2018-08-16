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16 Ağustos 2018 16:45

Çınar’dan taziye mesajı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Mehmet Kaya için taziye mesajı yayımladı.

Çınar’dan taziye mesajı

16 Ağustos 2018 16:45


Taziye mesajında Mehmet Kaya’nın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Belediyemizin Temizlik İşler Müdürlüğünde görev yapan personelimiz Mehmet Kaya, 15 Ağustos 2018 Çarşamba günü İnönü Caddesinde çöp toplama faaliyeti sırasında bir aracın çarpması sonucunda hayatını kaybetmiştir. Değerli personelimiz Mehmet Kaya’nın vefatının derin üzüntüsünü içerisindeyim. Merhum Mehmet Kaya’ya Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi.




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