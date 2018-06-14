Çınar’ın bayram mesajı

Çınar, mesajında “Ramazan Bayramı orucun mükâfatı, dayanışma ve yardımlaşma hissiyatının, hatır sorma ve gönül alma hasletlerinin emsalsiz kaynağıdır. Hepimizi manevi huzura eriştiren mübarek Ramazan ayını uğurlarken, Ramazan Bayramı’na kavuşmuş olmanın mutluluk ve sevincini yaşamaktayız. Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği, dargınlıkların unutulduğu, küslerin barışıp kardeşçe kucaklaştıkları mana yüklü özel günlerdir. Saygı ve hoşgörü içerisinde dargınlıkların ve kırgınlıkların sona erdiği, komşuluk ve akrabalık bağlarının güçlendiği, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygularının pekiştiği, insanı insan yapan değerlerin en güçlü şekilde yaşandığı bayramlarımız toplumsal huzur ve kardeşliğimizin güçlenmesine en büyük desteği veren mübarek zaman dilimleridir. Ramazan Bayramının milletimiz ve ülkemiz için dostluk ve barışa, sevgi ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle, tüm hemşerilerimin ve İslam Alemi’nin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar diliyorum” ifadelerine yer verdi.