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11 Mayıs 2018 17:37

Çınar’lı öğrenciler Türkiye 3’üncüsü oldu

Malatya Çınar Koleji öğrencileri hazırladıkları ‘Yağmurda asit, toprakta mermer’ projesi ile TÜBİTAK finallerinde Türkiye 3’üncüsü oldu.

Çınar’lı öğrenciler Türkiye 3’üncüsü oldu

11 Mayıs 2018 17:37


TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması gerçekleştirildi. Yarışmaya bölge birincisi olarak Malatya’dan Çınar Okulları öğrencileri Ece Özhan ve Ömer Birinci katıldı. “Yağmurda asit, toprakta mermer’ isimli proje ile yarışmaya katılan Özhan ve Birinci, Kimya dalında, Türkiye 3’üncülüğü elde etti.


Danışman öğretmenleri Özlem Baydoğan ile birlikte hazırladıkları projeyle dereceye giren öğrenciler, kendilerine destek veren Çınar Koleji yönetimi ve ailelerine teşekkür etti.




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