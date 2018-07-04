Çırmıhtı’da düzenleme çalışmaları devam ediyor

Kent genelinde asfaltlama, yeni yol açma ve genişletme çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, altyapısı baştan aşağı yenilenen eski Çırmıhtı’da üstyapı çalışmalarının yarısını tamamladı. İçmesuyu, kanalizasyon, yağmur drenaj hatları ile diğer kurumlara ait altyapılar baştan aşağı yenilenmişti. Üstyapı çalışmaları kapsamında yol ve kaldırımların büyük bölümü yapıldı. Gündüzbey girişinde ise çalışmalar halen devam ediyor.

Çırmıhtı girişindeki caddede aydınlatma direklerinin büyük bölümü takıldı. Ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışmalarının da yapılacağı cadde yakın zamanda Malatya halkına hizmet vermeye başlayacak.

Yapılan çalışmaları değerlendiren bölge halkı, Çırmıhtı’nın güzel bir görünüme kavuştuğunu söyledi.