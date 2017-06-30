Çocuk parklarında onarım ve yenileme çalışmaları

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından, merkezde bulunan çocuk ve dinlenme parklarının bakım onarım ve yenileme çalışmalarının yanı sıra ilçelerde ve kırsal mahallelerde park yapma çalışmaları da devam ediyor.

Büyükşehir ile birlikte Akçadağ, Doğanşehir Erkenek, Kale Kıyıcak ve Arapgir ilçe parklarını bitirerek hizmete sunan Malatya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından, ayrıca 11 ilçe ve 95 civarında kırsal mahalleye toplamda 130 adet çocuk oyun grubu monte edildi.