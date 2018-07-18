Çocuklar bu geleneği çok sevdi

Necip Fazıl Kısakürek Camisinde yapılan ilk programa Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, İl Müftü Yardımcısı Fikriye Özkan, Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkan Yardımcısı Aslıhan Atalan, İl Müftülüğünde görevli eğitimciler ve 200 çocuk katıldı.

Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, çocukların en değerli varlıklar olduğunu ifade ederek “Çocuklarımızın sağlık bir birey olarak yetişmeleri hepimiz için önemli. Çünkü çocuklarımız bu toplumun geleceği olacaklar” ifadelerine yer verdi.

Kentleşme ile birlikte geleneksel oyunlarımızın gün geçtikçe kaybolduğunu ve oyun alanlarımızın azaldığını ifade eden Çobanoğlu, “Modern çağ, oyunları sanal ortama taşıdı ve çocuklarımız birlikte oynayarak sosyalleşmek yerine maalesef tek başlarına oynamaya başladılar. Bu anlamda bizlerde bu eksikliği gidermek adına geleneksel oyunlarımızla onları buluşturmak istedik” şeklinde konuştu.

Sağlıklı bir büyüme ve sağlıklı bir gelecek için bu tür programlara devam edeceklerini söyleyen Çobanoğlu, programa katkı sunan Malatya İl Müftülüğüne teşekkür etti.

Geleneksel oyunların çocuklara tanıtılması ve bu kültürün unutturulmaması adına bu tür etkinliklerin önemli olduğunu dile getiren İl Müftü Yardımcısı Fikriye Özkan ise, “Bir milletin oyunları o milletin felsefesini geleneğini yansıtır. Bugün burada oynanan oyunlar bizim geleneğimiz bizim kültürümüz. Bu geleneği sürdürmek adına bugün bizleri bu güzel programda buluşturan Kent Konseyi’ne teşekkür etti.

Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkan Yardımcısı Aslıhan Atalan’da unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarının bu şekilde canlı tutulmaya çalışıldığını aktararak “Bizlere bu imkânı sunan ve bizlere destek veren Malatya Kent Konseyi’ne ve Malatya İl Müftülüğü ’ne sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

Programda çocuklar gün boyunca, yakan top, topaç, misket, bezirgân başı, ip atlama ve istop gibi çeşitli oyunlar oynadılar. Program sonunda ise oyuncakla, geleneği sürdürmeye devam etmeleri adına çocuklara hediye edildi.