Çocuklar pony atlarıyla eğlendi

Büyükşehir Belediyesi yanındaki alanda düzenlenen etkinlikte çocuklar Pony Atlarını görmenin ve atlarla gezinti yapmanın mutluluğunu yaşadı. Türkiye Jokey Kulübü, “Pony Club Şehrinize Geliyor” projesi kapsamında Pony Club TIR’ı ile İstanbul’dan çıkarak Anadolu’yu geziyor. Bu kapsamda Malatya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Malatya’da 2 günlük etkinlik programı düzenlendi. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen program büyük ilgi gördü.

Programa aileleriyle birlikte katılan çocuklar, atlarla buluşmaktan büyük keyif aldı.