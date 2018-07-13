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13 Temmuz 2018 17:23

Çocuklar pony atlarıyla eğlendi

Türkiye Jokey Kulübü ve Malatya Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Pony Atları, çocuklarla buluşturuldu.

Çocuklar pony atlarıyla eğlendi

13 Temmuz 2018 17:23


Büyükşehir Belediyesi yanındaki alanda düzenlenen etkinlikte çocuklar Pony Atlarını görmenin ve atlarla gezinti yapmanın mutluluğunu yaşadı. Türkiye Jokey Kulübü, “Pony Club Şehrinize Geliyor” projesi kapsamında Pony Club TIR’ı ile İstanbul’dan çıkarak Anadolu’yu geziyor. Bu kapsamda Malatya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Malatya’da 2 günlük etkinlik programı düzenlendi. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen program büyük ilgi gördü.


Programa aileleriyle birlikte katılan çocuklar, atlarla buluşmaktan büyük keyif aldı.




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