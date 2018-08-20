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20 Ağustos 2018 14:49

Çocuklara bayram hediyesi

Malatya Umutsen Gençlik Derneği tarafından çocuklara giyecek yardımında bulunuldu.

Çocuklara bayram hediyesi

20 Ağustos 2018 14:49


Malatya Umutsen Gençlik Derneği Kurucu Başkanı İbrahim Sözen yaptığı açıklamada, “Dernek olarak bu bayramda da yaz kuran kurusu öğrencilerine ücra dağ bölgelerine giderek bayramlıklarını giydirdik ve giydirmeye devam ediyoruz. Köy köy, mezra mezra demeden en ücra dağ bölgelerinde yaşayan çocuklarımıza bayramlık giydirmeye devam ediyoruz, sosyal medyada bizi takip eden insanların destekleriyle bağışlarıyla bütün çocuklar eşit olsun diye umut olmaya tebessüm kazanmaya devam ediyoruz. En son yaptığımız çalışmada ücra bir dağ bölgesinde yaşayan 20 tane çocuğumuzun bayramlılarını giydirdik. Aynı gökyüzü altında olduğumuz ama varlıklarından bile haberdar olmadığımız çektikleri sıkıntıları göremediğimiz onlara merhem olamadığımız binlerce çocuk var bu ülkede. Bizler gelecek neslin yetiştiricileri olarak gözümüzün görmediği çocuklara da ulaşmak için elimizden geleni yapmalıyız” ifadelerini kullandı.


Başkan Yardımcısı Cansu Danacı ise, “Vereceğiniz bir ayakkabı ve bir bayramlık elbise ya da yapacağınız bağışlarla onların yüzündeki gülümsemenin sebebi olabilirsiniz. Tüm yardım seven iş adamalarımıza sesleniyoruz gelin sizler de Bir bayram sabahı kimsesizin mutluluğuna şahit olunuz ve üşüyen minik ayaklarda bir bot, sırtında bir mont olunuz” diye konuştu.




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