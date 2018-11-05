Malatya'da ‘Okul Destek Projesi ve Sosyal Uyum' projesi kapsamında Türk çocuklar ve Suriyeli çocuklara hayvanat bahçesi gezdirildi.

Malatya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Hakları Komitesi tarafından ‘Okul Destek Projesi ve Sosyal Uyum' projesi çerçevesinde Suriyeli çocuklar ile birlikte Malatya hayvanat bahçesini gezildi.

Etkinlik hakkında bilgi veren Malatya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli Şube Müdürü Sevim Sezen, “30 Türkiyeli 15 Suriyeli toplamda 45 çocuğumuz ile birlikte bugün burada hem hayvanat bahçemizi ziyaret ettik hem de ekim ayı doğumlu çocuklarımıza toplu doğum günü kutladık” ifadelerini kullandı.

Bu tür etkinliklerin sayısını çoğaltacaklarını kaydeden Sezen, “Suriyeli çocuklarımızın sosyal uyum problemlerinin azaltılması, toplumdaki mevcut risk ve kaynaklarla ilgili farkındalıkların arttırılması, kültürler arası karşılıklı anlayış ve hoşgörünün arttırılması amacıyla Çocuk Hakları Komitemiz tarafından çalışmalar yapılmaktadır. Çocukların bu dönemde yaşadığı deneyimler, ileride mutlu, kendisiyle ve çevresiyle barışık bireyler olabilmeleri açısından önemlidir. Bu nedenle Suriyeli çocuklarımızın, Türkiye'deki kardeşleri ile birlikte, oyun ortamında birlikte paylaşarak yaşamayı öğrenmelerini önemsiyoruz. Amacımız çocuklarımıza ders dışı zamanlarda öncelikle tarihi, turistik ve doğal yerlerimizi gezdirerek tanıtıp kendilerini özel hissetmelerini ve özgüvenlerinin artmasını sağlamak. Gezilerde çocuklarımıza olumlu davranış şekillerini öğretirken, sosyal hayatta ve insan ilişkilerinde ifade becerisi ve kişilik kazanmasına katkı sağlıyoruz. Bu tür sosyal faaliyetlerimize ilerleyen süreçte de devam edeceğiz” diye konuştu.