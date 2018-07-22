Diğer
Kategoriler
22 Temmuz 2018 17:21

Çocukların havuz keyfi

Malatya Büyükşehir Belediyesi, okulların tatil olması ile birlikte öğrencilere yönelik programlar da düzenliyor.

Çocukların havuz keyfi

22 Temmuz 2018 17:21


Malatya Büyükşehir Belediyesi yetim ve öksüz çocukların bir günde olsa güzel vakit geçirmelerini ve eğlenmelerini sağlamak amacıyla ‘Yetim gülerse herkes güler’ sloganı ile yetim ve öksüz çocuklar için havuz programı düzenledi.


Malatya Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Kent Konseyi tarafından organize edilen programda çocuklar gönüllerince eğlenerek serinlediler. Yüzme bilmeyen çocuklarla yakından ilgilenen görevliler çocukların korkmadan rahat bir şekilde eğlenmelerini sağladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç