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Çocukların tiyatro keyfi

Malatya Büyükşehir Belediyesi geleceğimizin teminatı olan çocukları kültürel etkinliklerle buluşturuyor.


Mehmet Zorlu Vakfı'nın sosyal sorumluluk projesi olan Zorlu Çocuk Tiyatrosu, Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 16-17 Ekim tarihlerinde Anadolu Turnesi kapsamında Malatyalı çocuklarla buluştu. 2 gün boyunca sergilenen oyun çocuklar tarafından beğeniyle izlendi.


2 Günde bin 400 çocuk tiyatro oyununu izledi


Büyükşehir Belediyesi bir taraftan modern bir şehir inşa ederken bir taraftan da şehrin kültürel, sosyal anlamda gelişmesi için projeler hayata geçiriyor. Çocukların ve gençlerin kültürel ve sosyal alanda gelişimlerini sağlamak için çeşitli etkinlikler gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, ulusal bazda sosyal projeler yapan kurumlarla da iş birliği yapıyor.


Bu kapsamda, Mehmet Zorlu Vakfı Zorlu Çocuk Tiyatrosu'nu Malatya'da misafir etti. Zorlu Çocuk Tiyatrosu oyuncuları tarafından sergilenen “Lunapark Gezegeni” adlı çocuk oyunu ile Malatyalı öğrencilerle buluşturdu. 16 ve 17 Ekim tarihlerinde Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi çok amaçlı salonunda dört seans olarak sahnelenen oyun, yaklaşık bin 400 öğrenci tarafından beğeniyle izlendi.

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