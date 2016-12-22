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22 Aralık 2016 17:57

ÇOGEP projesi kapanış ve ödül töreni düzenlendi

ÇOGEP projesi kapanış ve ödül töreni düzenlendi

22 Aralık 2016 17:57

Malatya Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan “Bilinçli Toplum Güvenli Gelecek” (ÇOGEP) projesi kapanış ve ödül töreni özel bir otelde gerçekleştirildi.
Törene Malatya Valisi Mustafa Toprak, Malatya Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, Yeşilyurt Kaymakamı Nesim Babahanoğlu, Battalgazi Kaymakamı Vedat Yılmaz ve çok sayıda polis ve aile katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan Malatya Emniyet Müdürü Ömer Urhal sözlerine Kayseri, İstanbul ve Elbab da şehit olan asker ve polislere başsağlığı yaralılara da acil şifalar dileyerek başladı. Emniyet Müdürü Urhal, günümüzde artık güvenliği sadece polisiye tedbirlerle sağlanamayacağını anlaşılmış ve bu yönden önleyici polislik anlayışı ön plana çıktığını belirtti. Toplum Destekli Polis Uygulaması ile bunun en güzel örneği olarak karşımıza çıktığını kaydeden Urhal, “Toplum Destekli Polisin temel prensiplerinden birisi vatandaşın güvenlik hizmetlerini yürütülmesinde sorumluluk alma bilincine ulaştırmak ve geliştirmek. Bu bilinci geliştirmenin en önemli yollarından biride topluma olduğunca yakın olmak ve çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlerle özellikle gençlere ulaşmaktan geçmektedir. Emniyet müdürlüğümüz Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüzün yürüttüğü bilinçli toplum ve güvenli gelecek projesi ile hedef kitlemizde yer alan çocuk ve gençlerimizi eğitime motive etmek sosyal yeniliklere açık öz güveni yüksek bireyler olarak eğitimlerine devam etmelerini sağlamak ve geleceği belirlemelerini temin etmek amaçlanmıştır” diye konuştu.
Malatya Valisi Mustafa Toprak da İstanbul Kayseri ve El-bab’daki terör olaylarında şehit olan asker ve polislerden dolayı yüreklerinin yandığını belirtti. Toprak, “ Coğrafyamızda cereyan eden bombalı silahlı mezalimi gerçekleştirenlerin olumsuzluklarını ortadan kaldırmak adına Türkiye Cumhuriyeti devletimizin o güzel evlatları askerlerimizin şehadetleri İstanbul ve Kayseri’deki şehadetleri içimizi acıttı. Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gençlerimiz bizim için önemli geleceğimiz önemli ülkemizin bekası vatanımızın birliği ay yıldızlı vatanımızda ülkemizde hür yaşamamız bizim için hiçbir şekilde göz ardı edilmeyecek ve zihnimizde ve aklımızda çıkarılamayacak ana hedefimiz bu hedef içeresinde biz gençlerimize çocuklarımıza güveniyoruz” şeklinde konuştu.



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