Cömertoğlu iftarını vatandaşlarla açtı

Mahalle sakinlerinin yoğun katılım gösterdiği iftar programında konuşan Başkan Cömertoğlu, “Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Ramazan bereket, Ramazan huzur, Ramazan paylaşmaktır .Bu akşam bereketin, huzurun, paylaşmanın mutluluğunu Koru Mahallemizdeki hemşehrilerimizle yaşadık. Tüm hemşehrilerime iftarımıza katıldıkları için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Programa başkan Cömertoğlunun yanı sıra, belediye meclis üyeleri Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri İlhami Mengi ve Mehmet Metin Bölükbaşı da katıldı.