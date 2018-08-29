Cömertoğlu’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu mesajında, Mustafa Kemal Atatürk’ün komutasında 26 Ağustos’da başlayıp 30 Ağustos 1922 günü zaferle sona eren Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile Türk Milletinin yıllar yılı süren esaret zincirini parçalayıp bağımsızlığına ne denli düşkün bir millet olduğunu tüm dünya milletlerine bir kez daha ispat ettiğini belirtti.

Mesajında büyük Türk Milletinin her türlü imkânsızlıklara karşın savaş meydanlarında yüreğindeki iman ve vatan sevgisi ile özgürlüğü bayraklaştırdığını vurgulayan Cömertoğlu mesajında, “Tarih sahnesine ismini altın harflerle yazdıran Türk Milleti’nin Ağustos ayı gerçek anlamda zaferlerle dolu bir aydır. 1071’de Alparslan’ın komutasında kazanılan Malazgirt Savaşı ile Anadolu’ya giren Türk Milleti, yine bir Ağustos ayında kendisine emperyalist güçler tarafından giydirilmeye çalışılan esaret gömleğini tüm haşmetiyle yırtıp, tüm dünyaya bağımsızlık dersi vermiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk etrafında tek bir ses ve tek bir yürek olmayı başaran aziz Türk Milletinin elde ettiği 30 Ağustos Zaferi, bu asil milletin bağımsızlık yolunda destanlaştırdığı en büyük zaferdir. Bu zafer ile yüce Türk Milleti bağımsızlığını tüm dünyaya yeniden ilan etmiş ve bu zafer dünyada bağımsızlık mücadelesi veren birçok esaret altındaki millete güç vermiştir. Tarihimizi zaferlerle süsleyen şehitlerimize Cenab-ı Allah’dan rahmet diliyor, bizlere bu vatan toprağını yurt yapmak için mücadele eden başta cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu vatanın bölünmez bütünlüğüne karşı bölücü ve yıkıcı bölücü terör örgütlerine karşı yapılan mücadelede şahadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha anıyorum" ifadelerini kullandı.