Cömertoğlu’nun bayram mesajı

MALATYA (İHA)

-Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu Kurban Bayramı dolayısı ile yayımladığı kutlama mesajında hemşehrilerinin ve tüm İslam âleminin Kurban Bayramı’nı kutladı.

Mesajında bayramların yeni gönül köprüleri kurmak ve kurulanları sağlamlaştırmak için büyük bir fırsat olduğunu ifade eden Cömertoğlu; “ Bayramlar, hoşgörümüzü ve sabrımızı artırmak, birbirimize daha da yakınlaşmak, kırılan kalpleri onarmak adına en müstesna günlerdir.” ifadelerine yer verdi.

Mesajında birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma ve barış vurgusu da yapan Cömertoğlu, zor zamanların ancak ve ancak bu bağların kuvvetlendirilmesi ile aşılacağını ifade etti. Cömertoğlu, mesajına şu ifadeler ile devam etti:

“Sevgi, dostluk, kardeşlik duygularının yüceldiği, yardımlaşma ve dayanışma duygularının çoğaldığı birlik ve beraberliğimizin temel taşlarından bayramlar; toplumumuzun manevi zenginlik kaynaklarındandır. Bireyleri ortak duygu ve düşüncelerde buluşturarak, üzüntüde ve kıvançta birleştirmekte ve bu değerlerin içtenlikle yaşanmasını sağlamaktadır. Kırgınlık ve küskünlüklerin sona erdiği, sevginin, saygının, hoşgörünün ve kardeşliğin zirveleştiği, milletçe birlik ve beraberliğin, dayanışmanın en güzel örneğinin gösterildiği, bir kurban bayramını daha kutlamanın heyecanı içerisindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle; Bu Kurban bayramının ülkemizde ve ilimizde birlik, beraberlik, hoşgörü ve huzur ortamı içerisinde geçmesini, her geçen gün büyüttüğümüz sevgi, saygı, yardımlaşma ve paylaşma ortamının daha da gelişmesine vesile olması dileği ile tüm İslam aleminin Kurban Bayramı’nı kutlar; sağlık, huzur ve mutluluk dileklerimle sevgi ve saygılarımı sunarım” dedi.