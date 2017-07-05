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05 Temmuz 2017 13:37

Çöp bidonunda korkutan patlama

Malatya’da bir çöp bidonunda yaşanan patlama korkuya neden oldu.

Çöp bidonunda korkutan patlama

05 Temmuz 2017 13:37

Yapılan incelemede çöpe atılan karpit maddesinin patladığı öğrenildi.


Hacı Yusuf Taş (Yeni) Cami’nin alt kısmında kaldırımda bulunan çöp bidonu büyük bir gürültü ile patladı. Patlama ile birlikte çöp bidonu parçalanırken içerisindeki çöpler de çevreye savruldu. Vatandaşların durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine gelen uzman ekipler çöpte yaptığı incelemede patlamanın nedeninin karpit olduğunu tespit etti.


Kimsenin yaralanmadığı olayda polis ekipleri inceleme yaparken geçtiğimiz yıllarda da kent merkezinde çöpe atılan karpit maddesinin patlaması sonucu 1 kişi yaralanmıştı.


Suyla tepkimeye girdiğinde asetilen gazı çıkaran, alevi parlak ve rüzgara dayanıklı ‘karpit’ maddesinin, meyvelerin sarartılmasında kullanıldığı, uçan balonlara enjekte edildiği ve tehlikeli olduğu biliniyor.




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