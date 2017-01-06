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06 Ocak 2017 12:43

Coşkun Aral TED Koleji velileri ile buluştu

Coşkun Aral TED Koleji velileri ile buluştu

06 Ocak 2017 12:43

Uluslararası savaş fotoğrafçısı, gezgin, macera insanı, belgesel yapımcısı Coşkun Aral, TED koleji velileri ile bir araya geldi.
‘Meraklı bir düş gezgininin dünya güncesi’ adlı söyleşini Malatya Kongre Kültür Merkezinde gerçekleştiren Gazeteci Coşkun Aral gittiği bölgelerde yaşadığı deneyimleri Malatyalılarla paylaştı.
Malatyalılara varoluş yolculuğunda insanoğlunun ilk rehberi, merak duygusudur, merak duygusunun peşinde, 1977’den bu yana dünyada ayak basmadığı hemen hiçbir toprak bırakmayarak insanın hayatta kalma mücadelesini, kültürlerini, yaşamlarını, savaşlarını ve kendi hayat tecrübelerini anlatan Aral, söyleşide bilgi birikimi ve tecrübelerini dinleyicilerle paylaşıp dinleyicilerin sorularını yanıtladı.
Aral, “1 Mayıs 1956’da Siirt’te doğdum. Sırasıyla 14 Eylül İlkokulu, Oruç Gazi Ortaokulu ve Mecidiyeköy Lisesi’nde eğitimini tamamladım. Basın fotoğrafçılığı mesleğine 1974 yılında Günaydın ve Gün gazetelerinde başladım. 1976 yılında Ekonomi ve Politika gazetesinde devam ettim. 1977 yılı, kanlı 1 Mayıs olaylarında çektiğim fotoğraflarla ilk kez Sipa Press Ajansı yoluyla adımı dünya basınında duyurdum. Bu olaya ilişkin fotoğraflarım Time, Newsweek dergilerinde yer aldı. Bunu izleyen yıllarda Sipa Ajansının Türkiye muhabirliğini üstlendim. Bu arada Türk basınında da Türk Haberler Ajansı, Milliyet, Hürriyet gazeteleriyle serbest olarak çalıştım. 14 Ekim 1980 günü kaçırılan uçakta dünyada ilk kez hava korsanlarıyla bir röportaj gerçekleştirdim” şeklinde konuştu.



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