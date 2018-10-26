Çöşnüklüler 120 minik öğrenciyi giydirdi

Muhittin Özmumcu ilkokulu ile Kazım Karabekir ilkokulunda okuyan öğrencilere yönelik düzenlenen yardımlar gören minikler büyük sevinç yaşadı. Malatya park AVM'deki bir mağazada giydirilen öğrencilere daha sonra topluca yemek ikramında bulunuldu. Yardım kampanyası ile ilgili bilgiler veren Dernek Başkanı Musa Asil Kanbay, “Biz Malatyalıyız çösnüklüyüz. Derneğimizin üyeleri kendi öz kaynakları ile soğukların başladığı şu günlerde kendi mahallemizin çocuklarına sıcak bir dokunuş yapmıştır. Çocuklar sevinse Çöşnük sevinir sloganıyla bugün 120 kız ve erkek öğrencimize sıcak bir el olduysak ne mutlu bize. Elimizden geldiği kadar mahallemize destek sunacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah birlerini bin etsin” diye konuştu.