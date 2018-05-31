Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya’da iftara katıldı

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Malatya’da mitinge katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından verilen iftar yemeğine katıldı. İftar sonrası bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yağmura rağmen miting alanını dolduran Malatyalılara teşekkür ederek “Bugün Malatya’da hakikaten tarihi bir gün yaşadık. Bir taraftan rahmet olarak yağan yağmur, buna rağmen Malatyalılar meydanı doldurdu. Gördük ki Malatyalı kardeşlerimiz dört gözle 24 Haziran’ı bekliyor. 16 yıldır bizi asla yalnız bırakmayan Malatya’da bu sefer çıtayı biraz daha yukarı taşımasını bekliyoruz. Biz Malatya’yı rekorların şehri olarak biliyoruz. Biz Malatya’yı milli iradenin öncüsü olarak biliyoruz. Merhum Turgut Özal gibi ülkemize pek çok eser kazandıran siyasetçilerin şehri olarak biliyoruz. Türkiye’nin geleceğini belirleyecek bu tarihi seçimlerde Malatya’nın bölgesinde ipi göğüsleyeceğine inanıyorum. Güçlü meclis güçlü hükümet güçlü Türkiye hedefimize destek vermenizi bekliyorum. 24 Haziran’da Malatya’nın da 80 il gibi sandığa damgasını vuracağını düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

Attıkları tüm adımları toplumun çeşitli kesimleri ile görüştükten sonra pratiğe geçirdiklerini kaydeden Erdoğan, konuşmasını sürdürdü:

“Bizim dönemimizde Türkiye ekonomide 3,5 kat büyüdü, kişi başı milli gelir 3 bin 500 dolardan yaklaşık 11 bin dolara yükseldi. IMF kapılarında bir kaç milyon için yalvaran ülkeden, insani yardımlarda dünya birincisi olan bir Türkiye’ye kavuştuk. 23,5 milyar borcumuz vardı en son 2013 yılında sıfırladık. 2002’nin sonuna geldiğimizde ihracatımız 36 milyar dolardı şimdi 161 milyar doların üstünde. Savunma sanayisini yüzde 65’e çıkardık. Dünyanın farklı ülkelerinde artık bizim ürettiğimiz silahlar, arazi araçları, hücum botları kullanılıyor. Artık biz insansız hava araçlarımızı üretiyoruz. Artık biz silahlı insansız hava araçlarımızı üretiyoruz. Eskiden ABD’nin kapısına gidiyorduk, bugün git yarın gel diyorlardı. İsrail’den aldık 10 tane, birkaç tanesi arızalandı, tamiri için aklı karayı seçtirdiler. Fakat şimdi SİHA’larımzı yapar hale geldik, artık böyle bir derdimiz yok. 16 yıl önce bölücü terör örgütü ile mücadele de birilerinin yardımına, silaha, mühimmata muhtaç bir ülke idik bugün dünyanın en başarılı operasyonlarını yapabilen bir ülke haline geldik. Fırat Kalkanı Harekatında bunun yanında özellikle Cerablus’ta attığımız adımlar ortada. Bütün bunlar yapılarak bölücü örgüte tarihini en büyük darbelerini indirdik. Bir dönem ellerini kollarını sallayarak gezdiği dağlar o teröristlerin mezarı oldu. Artık Mehmetçiğimiz Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te, Besler deresinde bunların inlerine girdi. Onlar kaçtı devletimiz kovaladı. Bizimde şehitlerimiz oldu ama onlardan 10-15 kat terörist etkisiz hale geldi.Zeytin Dalı harekatında 4 bin 500 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütleri yurt içinde ve dışında sivilleri canlı kalkan olarak kullandı ama tek mazlumun zarar görmesine müsaade etmedik. Teröristlerin sokaklarında cirit attığı Afrin’de bugün huzur ve emniyet var. Ülkemizin teröristlerden arındırdığı 4 bin kilometre alanda Türk, Kürt, Arap, Türkmen kardeşlerimiz barış içerisinde yaşıyor.”

Türkiye’nin yeni bir dönemin kapılarını araladığını belirten Erdoğan, “Yeni Türkiye’nin hamurunu irade, erdem, cesaretle inşallah el birliği ile yoğuracağız. Önümüze çıkartılan engelleri aşarak çalışacağız. İradesi olmayanı idare etmek kolaydır. İrade, saldırılar karşısında yılmamaktır. Zira biz ilhamımızı Ahilerin şu duasından alıyoruz. Biz işte yeni dönemi bu duada hayat bulan Ahilik ruhu ile inşa ve ihya etmek istiyoruz. İşte bunun içi vakit birlik vakti, vakit Türkiye vakti. Siz kardeşlerimizden de kutlu mücadelemize destek bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Esnaf ve Sanatkarların önemine de vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Benim nazarımda esnaf sadece ticaret erbabı değildir, aynı zamdan yeri geldiğinde kardeş, dost, akrabadır. Esnaf başın dara düştüğünde sığındığın kapıdır. Biz daime esnaf ve sanatkarlarımıza değer verdik. Hamd olsun 16 yılda sizlerin dertlerinize derman olacak birçok düzenleme yaptık. Yeni dönemde benzer teşvik ve paketleri siz esnaf kardeşlerimizin istifadesine sunacağız. Esnaf kardeşlerim şunu iyi bilir çırağa dükkan teslim edilmez, siyasetin çıraklarına da Türkiye emanet edilmez. Siyasette hiçbir başarısı, hiçbir tecrübesi olmayanlara ülkenin yönetimi asla verilemez. Girdiği her yarışı kaybedenlerin ne kendisine ne millete verebilecekleri bir şey yoktur”

Erdoğan, ayrıca Varlık Barışı kanununa da değinerek “Tüm vatandaşlarımızı varlık barışından faydalanarak yurt dışında veya sistem dışında tutulan paraları bankalarımıza yatırmalarını davet ediyorum. Aynı şekilde döviz hesapları olan vatandaşları da Türk Lirası’na geçmeye devam ediyorum. Gelin Türkiye’nin ekonomisini ve istikrarını döviz kuru üzerinden sarsmaya çalışanlara hep birlikte derslerini verelim” diye konuştu.