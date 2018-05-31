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31 Mayıs 2018 18:27

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri kapsamında Malatya’ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’da

31 Mayıs 2018 18:27


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı havaalanında Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Valisi Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile kent protokolü karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra, seçim otobüsü ile şehir merkezine doğru yola çıktı. Vatandaşların yoğun sevgi gösterileri ile karşılanan Erdoğan, daha sonra yeni belediye binası arkasındaki miting alanına geçti.


Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitinginde şehirde geniş güvenlik önlemleri alındı. Bir çok çevre ilden takviye polis ekibi Malatya’ya gelirken, güzergahlarda da ekipler tarafından önlemler artırıldı.




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