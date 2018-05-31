Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Onlar laf üretir biz icraat üretiriz”

Üniversiteyi biz yaptık mı? Şehrimize ikinci devlet üniversitesini kazandırdık mı? Biz yaparız, onlar laf üretir biz icraat üretiriz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malatya’daki mitinginde konuştu. Erdoğan, geçtiğimiz yıl Malatya’da 1 milyar 162 milyon liralık yatırımın toplu açılışını yaptıklarını söyleyerek, “Geçtiğimiz 16 yılda Malatya’da gerçekleştirdiğimiz yatırımların tutarı 16 buçuk katrilyon. Bu CHP bu tür yatırımları yaptı mı buraya? Eğitimde 4 bin 552 yeni derslik yaptık. Üniversiteyi biz yaptık mı? Şehrimize ikinci devlet üniversitesini kazandırdık mı? Biz yaparız, onlar laf üretir biz icraat üretiriz. Malatya Turgut Özal Üniversitesinin müjdesini yaklaşık bir buçuk ay önce rahmetli Özal’ın vefat töreninde milletimizle paylaşmıştık. Yeni üniversitemizin bir kez daha Malatyamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yükseköğrenim talebelerimiz için 8 bin 221 kişilik yurtlar açtık. Malatya Stadyumu 27 bin kişilik kapasitesi ve modern imkanlarıyla şehrimize ve takımımıza yakışır bir eser oldu. Çıkmış ‘Malatyaspor ortak paydamız’ diyor ya nereden senin ortak paydan oluyor? Ne yaptınız ki, ne verdiniz ki Malatyaspor’a? Yeni stadın yapılmasıyla artık ihtiyaç kalmayan eski stadın yerine de millet bahçesi yapıyoruz. Yani İngiltere’de olacak da Malatya’da neden böyle bir park olmayacak. TOKİ vasıtasıyla 12 bin 163 konut yaptık. Sağlıkta 8 hastane olmak üzere 45 tesisi şehrimize kazandırdık. Bunlardan biri de 800 yataklı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesidir. Malatya’ya ülkemizin ve Avrupa’nın en büyük Karaciğer Nakil Enstitüsünü kazandırdık. Hedefimiz Malatya’yı sağlık turizminin en önemli şehirlerinden biri haline getirmektir. Bunun için 300 yataklı Malatya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile 217 yataklı Onkoloji Hastanesi’nin de aralarında bulunduğu 5 sağlık tesisinin daha inşaatı sürüyor” dedi.

“300 yataklı Battalgazi Devlet Hastanesi’nin ihalesini önümüzdeki aya yapıyoruz” diyen Erdoğan, “Doğanyol, Kale, Kuluncak, Arguvan ilçelerimizi de devlet hastanelerine kavuşturuyor. Malatya’nın bölünmüş yol uzunluğunu 36 kilometreden 417 kilometreye çıkardık. Aralarında Karahan Tüneli ve Erkenek Tünelinin de bulunduğu 8 adet tünel ve 18 köprüyle tüm engelleri aştık. Malatya-Darende-Gölbaşı yolu Malatya-Hekimhan yolu Kömürhan Köprüsü, Kuzey Çevre Yolunun da aralarında bulunduğu 7 ulaşım projesini önümüzdeki birkaç yıl içinde tamamlıyoruz. İnşallah bundan sonra Fırat ocaklar yakarak değil sevenleri buluşturarak türkülere konu olacak. Malatya hızlı tren konforunu kullanacak illerimiz arasında yer alıyor. Sivas-Malatya ve Malatya-Elazığ hızlı tren hatlarının proje çalışmaları sürüyor. İnşallah en yakın zamanda inşasına da başlayacağız. Malatya’ya 8 baraj ve bir gölet inşa ettik 11 barajın inşası da sürüyor. Sulama projeleri ile Malatya’da 235 bin dekar alanı sulamaya açtık, devam eden projeler ile 373 bin dekar alanı daha sulamaya açmaya hazırlanıyoruz. Bugüne kadar Malatya’da çiftçilerimize verdiğimiz destek miktarı 1,2 katrilyon lirayı buldu. Hayvancılıkta yüzde 50 arıcılıkta yüzde 60 hibe vererek üreticilerimizi destekliyoruz. Kayısı başta olmak üzere meyve ve sebze ticareti artık babadan kalma usullerle yapılmıyor. Çiftçilerimizin ürünlerini 12 ay boyunca değerlendirebilmeleri için lisanslı depoculuğu geliştiriyoruz. Bunun için depo yatırımlarının teşvikinden depo kiralarının karşılanmasına kadar pek çok desteği hayata geçirdik. Hububat, tavuk, zeytin ve fındığın yanı sıra kuru kayısıyı da bu kapsamda değerlendiriyoruz. Malatya’nın kuru kayısıda lisanslı depoculuğun avantajlarından yararlanabilmesi için tüm hazırlıklar tamamlandı. Çok yakında üreticilerimizin hizmetine sunuluyor. Bir başka önemli adım atarak Türkiye Ürün İhtisas Borsası’nın kurulmasına karar verdik. Böylece ülkemiz tarım ürünleri ticaretinin merkezi haline gelecek. Bu borsada en fazla fayda göreceklerin başında Türkiye’de Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescil Belgesine sahip 3 tarım ürününden biri olan Malatya kayısısı geliyor. Malatya kayısısı gibi bir markaya sahip bu şehir ülkemize de çok fazla katkı sağlayacak. Şire Pazarını daha iyi şartlara sahip bir yeri taşıyoruz. Böylece Malatya kayısının şanına yakışmayan bu pazarı tüccarın da çiftçinin de huzur içinde ticaretini yapabileceği rençberin alın terinin hakkını alabileceği bir mekana kavuşturuyoruz. Malatya 24 Haziran’da tercihini bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıyor mu? Malatya 24 Haziran’da vakit birlik vakti, vakit Malatya vakti, vakit Türkiye vakti diyerek Cumhurbaşkanlığında şahsımı, milletvekilliğinde AK Parti’ye mührü basıyor mu?” diye konuştu.